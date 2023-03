Hugh Jackman (54) wird wieder zu Wolverine. Bei Twitter veröffentlichte er Bilder, die sein tägliches Nahrungspensum zeigen, um genug Kalorien für sein Training aufzunehmen. In "Deadpool 3" verkörpert der Australier nach längerer Pause wieder den muskelgestählten Superhelden.

"Masse aufbauen", schreibt Jackman zu dem Bildpost. Er bedankt sich bei seinem Leibkoch Mario, der ihm dabei helfe, "gesund zu bleiben und sich richtig zu ernähren, während ich ... wieder. Wolverine. Werde."

Bulking. A day in the life. Thank you Chef Mario for helping me stay healthy and properly fed whilst .. Becoming. Wolverine. Again. pic.twitter.com/bnNAzDiZuR