TV-Moderatorin Birgit Lechtermann sorgte eine Dekade lang bei "1, 2 oder 3" für (zumeist) fröhliche Gesichter. Inzwischen hat auch sie ihr "pures Glück" gefunden.

Fernsehmoderatorin und Buchautorin Birgit "Biggi" Lechtermann (63) hat eine Dekade lang beruflich Menschen dabei zugesehen, wie sie die richtige Entscheidung treffen - oder auch nicht. Von 1985 bis 1995 moderierte sie als Nachfolgerin von Michael Schanze (76) das Kinderquizformat "1, 2 oder 3" und sprach den berühmten Satz: "Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht." Definitiv auf das richtige Feld hat sich Lechtermann mit ihrem Partner Ingo Kersting (62) gestellt, wie sie nun im Gespräch mit dem Magazin "Bunte" verriet.

Der beste Beweis: Am 7. Oktober läuteten bei den beiden auf den Seychellen die Hochzeitsglocken. Seither kommt die 63-Jährige nicht mehr aus dem Schwärmen heraus - obwohl ihnen eine Welle doch glatt die Hochzeitstorte wegspülte. So sei sie "immer noch im Rausch der Emotionen", in Person des Dozenten für Sport, Medizin und Gesundheit ihr "pures Glück" gefunden zu haben. Oder, wie sie es ausdrückt: "Dass da dieser wunderbare Mann ist, der mir immer wieder sagt: Du bist meine große Liebe."

Vor rund 17 Jahren durchlebte sie die exakt gegenteilige Gefühlswelt. Im Jahr 2006 verstarb ihr Mann, der Journalist Willy Knupp, kurz nach seinem 70. Geburtstag. "Es war nicht einfach, mit einem ganz kleinen Kind den Mann zu verlieren, der an Krebs gestorben ist", erinnert sich Lechtermann an die schwere Zeit zurück. Umso mehr habe sie nun vor, das Glück mit ihrem neuen Partner "doppelt" zu genießen.

Eine schicksalshafte E-Mail

Doch wie führte das Schicksal die beiden überhaupt zusammen? Los ging es mit einer harmlosen und rein beruflichen E-Mail, wie Lechtermann enthüllt. So habe sie für ihre TV-Sendung "Lechtermann, Leben und Gesundheit" einen Experten für ein Interview gesucht und Kersting spontan angeschrieben. Aus Beruf wurde ein Date - und schließlich Liebe: "Und das Schöne ist, dass er auch zu meinem besten Freund geworden ist. Zwischen uns besteht bedingungsloses Vertrauen."