"Pink ist alt geworden": Auf diesen Satz eines Twitter-Users hat Sängerin Pink (44) reagiert und klargemacht, dass sie sich wegen ihres Alters nicht beleidigen lässt. Sie sei im Gegenteil "dankbar" dafür, älter zu werden.

Vor wenigen Tagen hatte die Sängerin verkündet, dass sie ihre "Summer Carnival"-Tour verlängert und im nächsten Sommer und Herbst 17 weitere Shows in ganz Nordamerika geben wird. Auf der Bühne zeigt sich die zweifache Mutter gerne auch in knappen Outfits - wie viele Popstars eben.

Yes, although I don’t feel old, and I still get to wear a leotard to work, growing older is actually my first “grateful”every day. What a blessing to have life, years.

To be this strong, to be able

To still piss off complete strangers just by existing. Fuck yeah times 44! https://t.co/a33Hv1xqww