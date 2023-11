Welche Promis waren 2023 besonders angesagt? Amazon hat ausgewertet, nach welchen Stars Alexa-Nutzer in diesem Jahr am häufigsten gefragt haben.

Zahlreiche Menschen verlassen sich im Alltag auf die Hilfe von Sprachassistenten wie Amazons Alexa, Apples Siri oder dem Google Assistant. Viele Nutzerinnen und Nutzer stellen den Assistenten aber auch immer wieder Fragen rund um Prominente. Amazon hat nun ausgewertet, zu welchen Stars Alexa besonders häufig gefragt wurde. Mit Abstand am häufigsten erkundigten sich Userinnen und User demnach nach dem Alter eines Stars. Verbreitet waren zudem Fragen wie: "Wer ist ... ?", "Was macht ... ?" oder "Wann ist ... gestorben?".

Von Mario Novembre bis Udo Lindenberg

In der Top Ten der am häufigsten nachgefragten Persönlichkeiten finden sich Sänger, Schauspieler, Sportler und auch Internet-Stars. Überraschend: In die Liste haben es ausschließlich Männer geschafft, auch wenn Frauen in die Auswertung einbezogen wurden.

Besonders angesagt waren in diesem Jahr demnach Fragen rund um den Sänger, Schauspieler und Social-Media-Star Mario Novembre (23), der alleine auf TikTok derzeit rund 5,5 Millionen Follower besitzt und damit selbst Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo (38) auf den zweiten Platz verdrängt. Dessen Kollegen Lionel Messi (36) und Kylian Mbappé (24) landen auf den Rängen drei und vier, vor den YouTubern Paluten (35) und iCrimax auf der Fünf und Sechs. Die Top Ten vervollständigen Pop-Titan Dieter Bohlen (69), Fußball-Star Manuel Neuer (37), Action-Altstar Chuck Norris (83) und Panikrocker Udo Lindenberg (77) in dieser Reihenfolge.

Helene Fischer hat keine Chance gegen Heidi Klum

Im vergangenen Jahr hatten es noch Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (37) und Model-Mama Heidi Klum (50) in die Top Ten der meistgesuchten Persönlichkeiten geschafft. 2023 taucht die "Katze" gar nicht mehr auf, Klum führt hingegen die Liste der Frauen an, nach denen Alexa am häufigsten gefragt wurde. Auf Platz zwei folgt Hollywood-Star Eva Longoria (48), auf der Drei die im Mai verstorbene Musik-Ikone Tina Turner (1939-2023). Die französische Sängerin Mireille Mathieu (77) landet auf der Vier, Schlagerkönigin Helene Fischer (39) auf Rang fünf.

Entsprechend verteilt, führen die bereits genannten Stars auch die Unterkategorien Musik, Schauspiel und Sport an. Bei den Sportlern landet Cristiano Ronaldo vor Messi, Mbappé und Neuer auf dem Thron der Top Five. Rang fünf geht an Bayern-Star Thomas Müller (34).

Novembre führt - wie in der Gesamtauswertung - auch bei den Musikern und Schauspielern die jeweiligen Top Five an. In Sachen Musik folgen ihm Bohlen und Lindenberg vor Schlager-Rentner Jürgen Drews (78) und Sänger Howard Carpendale (77). Bei den Schauspielerinnen und Schauspielern liegt er vor Norris, Longoria, David Hasselhoff (71) und Arnold Schwarzenegger (76).