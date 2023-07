Bushido und seine Frau müssen um ihr ungeborenes Kind bangen: Auf Instagram berichtet Anna-Maria Ferchichi, dass es sich um eine Eileiterschwangerschaft handeln könnte.

Die Sorgen von Anna-Maria Ferchichi (41) um ihre Schwangerschaft lassen nicht nach. Auf Instagram lässt sie ihre Follower teilhaben. Während die Frau von Bushido (44) aktuell in Deutschland ist, ereilten sie neue Ergebnisse zu ihrer Schwangerschaft.

Auf Instagram schreibt Ferchichi, dass der HCG-Wert zwar gestiegen sei, "aber nur auf 2000 irgendwas. Ist zu wenig für eine intakte Ss [Schwangerschaft, Anm. d. Red.]". Das humane Choriongonadotropin (HCG) ist ein Hormon, das sich während der Schwangerschaft bildet.

Schon vor wenigen Tagen hatte sich die achtfache Mutter darum Sorgen gemacht. "Ich weiß genau, wie sich Schwanger-sein anfühlt, ich war oft schwanger (...). Mein Körper ist da sehr empfindlich", sagte sie in ihrer Instagram-Story. Dazu gab es noch weitere Bedenken: "Es ist eine Fruchthöhle zu sehen, aber ein Hämatom direkt dort dran, deswegen blute ich seit Tagen auch ganz leicht. Sieht nicht so stabil aus", sagte Ferchichi.

Ist es eine Eileiterschwangerschaft?

Am morgigen Donnerstag (6. Juli) werde nun geschaut, ob es sich um eine Eileiterschwangerschaft handelt. Hat sich das Ungeborene nicht in der Gebärmutter, sondern im Eileiter eingenistet, wäre es nicht mehr zu retten.

Für Bushido und seine Frau sind das niederschmetternde Neuigkeiten - auch, weil das Ehepaar derzeit nicht am selben Ort ist. Den Sommer verbringt Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern fernab der Wahlheimat Dubai im kühleren Deutschland. Auch das schreibt Ferchichi in ihrer Story zu einem traurigen Emoji: "Oh man, und das alles während wir hier sind. Was für ein Timing."

Der Rapper und die Schwester von Popmusikerin Sarah Connor (43) sind seit 2011 ein Paar und seit Mai 2012 verheiratet. Sie brachte ein Kind mit in die Ehe. Im Juli 2012 wurde die erste gemeinsame Tochter geboren, es folgten Zwillinge im November 2013, ein Sohn im Sommer 2015 und die Drillingsmädchen im November 2021.