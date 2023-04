Seit Samstag sind Sofia Richie und Elliot Grainge Mann und Frau. Der prunkvollen Zeremonie in Frankreich wohnte auch Hollywood-Star Cameron Diaz bei.

In einer ebenso feierlichen wie stargespickten Trauung in Frankreich haben sich Model Sofia Richie (24) und der Musikproduzent Elliot Grainge (30) das Jawort gegeben. Bilder von der Zeremonie, die unter anderem der US-Seite "Page Six" vorliegen, zeigen die namhaften Gäste und vor allem die strahlende Braut in ihrem maßgeschneiderten Hochzeitskleid von Chanel. Auch ein besonderer Moment am vergangenen Samstag wurde eingefangen: Die Braut, die von ihrem Vater Lionel Richie (73) eine Treppe hinab und vor den Traualtar geführt wird.

Natürlich durfte auch Sofias Adoptiv-Schwester Nicole Richie (41) nicht fehlen. Sie tauchte ganz in Schwarz und gemeinsam mit ihrem Ehemann Joel Madden (44) auf, mit dem sie bereits seit 2010 verheiratet ist. Diese Verbindung dürfte auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Hollywood-Star Cameron Diaz (50) vor Ort war: Sie ist seit 2015 mit Joel Maddens Zwillingsbruder Benji Madden (44) verheiratet und damit über Umwege ebenfalls Mitglied der Richie-Familie.

Als solches darf sich wohl auch Millionenerbin Paris Hilton (42) fühlen. Die enge Freundin von Nicole Richie, mit der sie vor vielen Jahren die gemeinsame Doku-Soap "The Simple Life" präsentierte, fand sich ebenfalls in Frankreich ein - gemeinsam mit ihrem Mann Carter Reum (42).

Sofia Richie und Elliot Grainge hatten im April 2021 ihre Liebe offiziell gemacht, ein Jahr später bat der Gründer des Plattenlabels 10K Projects um ihre Hand an. Anfang dieses Monats hatte Richie bekanntgegeben, kurz vor der Hochzeit zum Judentum und somit zur Religion ihres jetzigen Ehepartners konvertiert zu sein.