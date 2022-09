Ayda Field hat einen seltenen Einblick in ihr Schlafzimmer gewährt. In dem Video ist Ehemann Robbie Williams zu sehen - komplett hüllenlos.

Die Vorbereitungen für Robbie Williams' (48) 25-jähriges Jubiläum laufen auf Hochtouren. Entsprechend voll ist der Terminkalender des Entertainers. Wie kräftezehrend die Verpflichtungen sind, zeigt ein neues Reel auf dem Instagram-Kanal seiner Ehefrau Ayda Field (43). Darin ist der Sänger nur mit Schlafmaske bedeckt im Bett liegend zu sehen. Die tätowierte, linke Hand ruht auf der behaarten Brust. Das rechte Bein ist angewinkelt, das linke darüber geschlagen.

Ayda Fields Erklärung zu dem Schnappschuss: "Rob gab gestern den ganzen Tag Interviews. Das ist er heute Morgen tief schlafend im Bett... ich glaube, er war noch im Interview-Modus. Ich frage mich, mit wem er gesprochen hat?" Den Clip unterlegte sie passenderweise mit dem Dolly-Parton-Hit "9 to 5" und versicherte: "Er ist jetzt wach und hat mir seinen vollen Segen gegeben, dies zu posten."

Robbie Williams ist seit 25 Jahren als Solokünstler erfolgreich

Robbie Williams, ehemaliges Mitglied der Boyband Take That, feiert 2022 sein 25-jähriges Jubiläum als Solokünstler. Am 9. September erscheint das Album "XXV" (römisch 25). Darauf werden "unzählige Nummer-eins-Hits und Fan-Favoriten" zu hören sein, wie es in einer Ankündigung heißt. Auch der brandneue Song "Lost" ist auf der Platte. Die Deluxe-Version des Albums soll weitere Titel umfassen.

Im Herbst wird Williams mit "XXV" durch Großbritannien und Irland touren. Einen Vorgeschmack auf die Tournee gab er vor Kurzem bei einem Open-Air-Konzert in München.