Florence Kasumba wird ab Anfang September im Musical "Mamma Mia!" zu sehen sein. Der "Black Panther"- und "Tatort"-Star kehrt damit zu seinen Wurzeln zurück.

Florence Kasumba (46) darf sich über eine neue Herausforderung freuen: Die Schauspielerin übernimmt eine Rolle im Musical "Mamma Mia!". Ein Jahr nach der Premiere im Hamburger Stage Theater Neue Flora wird sie in der Rolle der "Tanja" neben Mathias Edenborn (48, "Bill") und John Vooijs (44, "Sam") den Cast komplettieren. Ab dem 8. September werden sie erstmals auf der Bühne stehen.

Alte Umgebung, neue Rolle

"Ich freue mich schon sehr auf meine Zeit bei 'Mamma Mia!' Es ist das erste Mal seit über zehn Jahren, dass ich Zeit für ein längerfristiges Bühnenengagement habe", kommentiert Florence Kasumba ihr neues Engagement. Vor 21 Jahren war sie bereits Teil der Premierenbesetzung und übernahm damals die Rolle der "Lisa". In ihrer neuen Rolle wird sie bis Januar 2024 auf der Bühne zu sehen sein.

Nach ihrer Ausbildung an der Fontys Hogeschool voor de Kunsten im niederländischen Tilburg übernahm Kasumba in Deutschland und Österreich verschiedenste Rollen in bekannten Musicals, darunter "Chicago", "Evita", "Cats" oder "West Side Story". Von 2003 bis 2004 spielte sie die Titelrolle in Elton Johns "Aida" im Colosseum Theater Essen und begeisterte auch als Shenzi in Disneys "Der König der Löwen".

Im deutschen Fernsehen übernahm Kasumba zunächst einige Gastrollen, bevor sie 2011 ihre erste Hauptrolle in einem "Tatort" spielte. Seit 2019 gehört sie fest zum Göttinger "Tatort"-Team. Auch international machte Kasumba bereits auf sich aufmerksam. Im Film "The First Avenger: Civil War" trat sie erstmals als kampfstarke Kriegerin Ayo in Erscheinung, die Rolle wurde für den Film "Black Panther" weiter ausgebaut. Auch in der Fortsetzung "Black Panther: Wakanda Forever" war Kasumba zu sehen.