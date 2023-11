Bleibt der Rosenkrieg tatsächlich aus? Britney Spears und Sam Asghari sollen kurz vor der Finalisierung ihrer Scheidung stehen. Laut eines US-Medienberichts soll sich das Ex-Paar freundschaftlich einigen wollen.

Die Zeichen stehen auf ein versöhnliches Ende: Die Ehe von Britney Spears (41) und Sam Asghari (29) soll schon bald Geschichte sein. Das Ex-Paar soll sich laut "TMZ" in Scheidungsfragen einig sein und die Papiere schon bald unterschreiben. Laut Quellen des US-Promiportals gehen die beiden offenbar mittlerweile freundschaftlich miteinander um.

Der Fitness-Experte soll derzeit weiterhin in einer Wohnung in L.A. mit einer monatlichen Miete von rund 10.000 Dollar (rund 9.100 Euro) wohnen, in die er nach der Trennung gezogen ist und die laut "TMZ" offenbar von Britney Spears finanziert wird. Um die Scheidung zu finalisieren, soll die Sängerin ihrem Noch-Ehemann nun bald eine niedrige sechsstellige Summe zahlen.

Trennung nach sechs Jahren Beziehung

Zunächst hatte es den Anschein, dass die Scheidung zu einem Rosenkrieg ausarten könnte. Es wurde berichtet, dass die beiden nur über ihre Anwälte reden und "alle Kommunikation, Verhandlungen und alle anderen Angelegenheiten" den Anwaltsteams überlassen haben. Es kamen zudem viele Gerüchte auf. Von einer Affäre war etwa in den Spekulationen die Rede und es hieß auch, Asghari wolle angeblich den Ehevertrag anfechten. Während ihrer Beziehung hatte er seine berühmte Frau aber häufig in Schutz genommen und ihr im Kampf gegen die Vormundschaft ihres Vaters zur Seite gestanden.

Mitte August war bekannt geworden, dass sich das Paar nach sechs Jahren Beziehung getrennt hat. Asghari reichte nach nur 14 Ehe-Monaten die Scheidung ein. Die Sängerin postete anschließend, sie sei "ein wenig schockiert". Es ist Spears' dritte gescheiterte Ehe. 2004 war sie 55 Stunden lang mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander (41) verheiratet und von 2004 bis 2007 mit Kevin Federline (45), mit dem sie ihre Söhne Sean Preston (18) und Jayden James (17) hat.