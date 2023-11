Die Beatles haben in der vergangenen Woche mit "Now And Then" nach 54 Jahren wieder die Spitze der Charts erklommen. Kontra K und Nico Santos lösen sie jetzt ab.

In der letzten Woche konnten sich die Beatles 54 Jahre nach ihrem letzten Nummer-eins-Hit wieder den Thron der Charts sichern. Mit dem neuen Song "Now And Then" führten sie die Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, an. Sieben Tage später gibt es jedoch neue Spitzenreiter. Der Rapper Kontra K (36) und der Sänger Nico Santos (30), alias Santos, schnappen sich mit "Die Sonne" den ersten Platz.

"Now And Then" von den Beatles rutscht unterdessen auf die Fünf ab. Auf Rang zwei der Singles bleiben Cassö, Raye & D-Block Europe mit "Prada", Bennett verbessert sich mit "Vois sur ton chemin (Techno Mix)" und landet auf der Drei. Auch Tate McRae kann wieder zulegen und liegt mit "Greedy" auf Rang vier.

Keiner klaut Kontra K die Hoffnung

Bei den Alben räumt Kontra K ebenfalls ab. Mit "Die Hoffnung klaut mir Niemand" legt er seine achte Nummer-eins-Platte vor. "Rock-Star" von Stray Kids steigt auf der Zwei neu ein, die Rolling Stones rocken mit "Hackney Diamonds" auf Rang drei und "Bitches brauchen Rap" von Shirin David landet auf Platz vier. Die Fünf geht auch hier an die Beatles - mit der Wiederveröffentlichung von "The Beatles 1967-1970 (The Blue Album)". "The Beatles 1962-1966 (The Red Album)" landet auf der Sieben. Dazwischen kann sich "The Beatles 1962-1970" platzieren.

Bald ist wieder Weihnachten

Dass in wenigen Wochen wieder Weihnachten ist, bilden die Charts schon jetzt ab. Der Klassiker "Last Christmas" von Wham! kann sich von Platz 64 auf die 22 verbessern. Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You" steigt von der 68 auf die 25.