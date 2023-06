Chris Evans hat sich zeitweise von Social Media verabschiedet: Zuvor erklärte der Schauspieler, dass er "ein wenig süchtig" sei und welche Nachteile er mit der intensiven Nutzung verbindet.

Chris Evans (42) braucht eine Pause von Social Media: Der Schauspieler hat am Donnerstag seine Konten bei Twitter und Instagram deaktiviert. Davor teilte er seinen Fans aber noch den Grund für die kommende Funkstille mit.

"Ich werde für eine Weile eine Pause von den sozialen Medien einlegen", schrieb Evans in seinen Instagram-Stories wie Screenshots zeigen, die Fans laut "People" in den sozialen Medien teilten. "Ich bin mir nicht sicher, warum ich das groß erkläre. Ich denke einfach, dass es schwer ist, aus einem Kreislauf auszubrechen, der mich ein wenig süchtig gemacht hat, und das ist eine Abmachung, die ich mit mir selbst getroffen habe."

Instagram als Karriere-Hindernis

Weiter erklärte er, er habe das Gefühl, dass seine "Fähigkeit, sich hinzusetzen und präsent zu sein, Bücher zu lesen und Filme zu sehen und sogar die Gesellschaft von Menschen, die ich liebe, zu suchen, schwindet". Instagram sei für ihn auch "eines von mehreren Hindernissen", die ihn davon abgebracht haben, in seiner Karriere an dem Punkt zu sein, an dem er zu sein hoffte.

Zum Schluss des Textes bedankt sich Evans bei seinen Fans, für die "netten Dinge", die sie ihm immer sagten. Er wüsste dies sehr zu schätzen, aber "ich bin mir wirklich nicht sicher, ob dieses Zeug für irgendjemanden von uns besonders gut ist."

Auch auf Twitter verabschiedete sich Evans mit einem Tweet, hier allerdings wesentlich prägnanter: "Hey Leute, ich gönne mir einen Sommer mit weniger Bildschirmzeit, also mache ich eine kleine Pause von Twitter und IG", hieß es dort.