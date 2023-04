Obwohl er an Asthma leidet, ließ sich Chris Pratt von Schwiegervater Arnold Schwarzenegger zu einer Zigarre überreden. Die Folgen merkte der Hollywood-Star am nächsten Morgen.

Chris Pratt (43) hat sich beim Zigarre rauchen mit seinem Schwiegervater Arnold Schwarzenegger (75) eine Lungeninfektion eingefangen. Das verriet der "Guardians of the Galaxy"-Star in einem Interview mit Jimmy Fallon (48) in dessen "Tonight Show". Chris Pratt ist seit 2019 mit Katherine Schwarzenegger (33) verheiratet, Arnies ältester Tochter.

Der Vorfall geschah demnach bereits im letzten Frühjahr. Am 21. Mai kam Eloise zur Welt, die jüngste Tochter von Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger. Zur Feier des Tages bot ihm Schwiegervater Arnold eine Zigarre an. "Es gibt nichts Männlicheres als Arnold Schwarzenegger, der eine Zigarre raucht", erzählte Pratt. "Und wenn man dabei ist, seine Enkelin auf die Welt zu bringen, kommt er und bringt einem eine Zigarre".

"Es gibt Gruppenzwang, und es gibt Schwarzenegger-Zwang"

Obwohl Pratt an Asthma leidet, traute er sich nicht, die Zigarre abzulehnen. "Es gibt Gruppenzwang, und es gibt Schwarzenegger-Zwang", scherzte der "Jurassic World"-Darsteller. Am nächsten Morgen kam prompt die Quittung. Pratt wachte mit einer Lungeninfektion auf. Wie ernst es wahr, lässt sich bei Ex-Komiker Pratt natürlich nicht sagen.

Chris Pratt kann mit "Opa" Schwarzenegger Deutsch sprechen

Außerdem verriet Chris Pratt, wie seine Kinder Arnold Schwarzenegger nennen. Sie sprechen ihn nicht als Grandfather, also das englische Wort für Großvater, an, sondern mit dem deutschen "Opa". Mit seiner Frau Katherine hat Pratt zudem Tochter Lyla, die im August 2020 zur Welt kam. Sein Sohn Jack (10) stammt aus seiner gescheiterten Ehe mit Schauspielkollegin Anna Faris (46).

Pratt kann sich übrigens auf Deutsch mit seinem Schwiegervater unterhalten. Er lernte die Sprache in der Schule und beherrscht sie einigermaßen, wie er 2015 bei der Oscarverleihung im Gespräch mit Steven Gätjen (50) demonstrierte.

In "Der Mario Bros." itemprop="name" />Super Mario Bros. Film", der diesen Donnerstag (5. April) in die Kinos kommt, spricht Chris Pratt den legendären Videospielklempner. Allerdings nur auf Englisch.