Claire Danes und Hugh Dancy sind zum dritten Mal Eltern geworden. Die Geburt hielt das Schauspieler-Paar bis jetzt geheim. Auch das Geschlecht ist noch nicht bekannt.

Claire Danes (44) hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht - und das stillschweigend. Die Babynews wurde nur öffentlich, weil die "Homeland"-Darstellerin am Montag mit einem Kinderwagen fotografiert wurde. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Hugh Dancy (48) fuhr sie das Baby in New York spazieren. Das Geschlecht des Kindes und wann es genau zur Welt gekommen ist, ist noch nicht bekannt.

Anfang Januar 2023 bestätigte ein Sprecher von Claire Danes dem US-Magazin "People" erstmals die Schwangerschaft der Schauspielerin. Über einen Geburtstermin sagte der Sprecher damals nichts.

Bei der Verleihung der Golden Globe Awards am 10. Januar zeigte sich Danes dann erstmals offiziell mit Babybauch. Sie verriet auf dem roten Teppich, dass sie sich im zweiten Trimester befinde. Außerdem gestand sie, dass die Schwangerschaft nicht geplant gewesen sei. Ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, wusste sie damals noch nicht.

Baby Nummer drei für Claire Danes und Hugh Dancy

Für Claire Danes und Hugh Dancy ist es das dritte gemeinsame Kind. Sohn Cyrus Michael Christopher kam 2012 zur Welt. Sein Bruder Rowan folgte 2018.

Die US-Amerikanerin und der Brite sind seit 2009 verheiratet. Zwei Jahre zuvor hatten sie sich bei den Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "Spuren eines Lebens" kennengelernt.