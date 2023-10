Lange hielt Claudia Schiffer ihre Kinder aus dem Rampenlicht fern, doch Tochter Clementine zeigt sich nun immer öfter in der Öffentlichkeit. Das Model teilt ein seltenes Foto mit der 18-Jährigen.

Eigentlich hält Claudia Schiffer (53) ihr Privatleben und ihre drei Kinder meist aus der Öffentlichkeit heraus. Ihre älteste Tochter Clementine Vaughn (18) unternimmt nun aber immer wieder erste Schritte im Rampenlicht. So war die 18-Jährige etwa backstage mit dabei, als das Model Ende September für die Frühlingskollektion von Versace bei der Mailänder Fashion Week über den Catwalk lief.

Claudia Schiffer teilt Backstage-Fotos mit Tochter Clementine

Von diesem besonderen Moment teilte Claudia Schiffer nun ein Foto mit ihren Instagram-Followern. "So schön, Emma Rogue backstage bei der Versace-Show zu sehen", schreibt Schiffer zu dem Bild, für das sie mit der Influencerin und ihrer Tochter posiert. Schiffer trägt einen grünen Bademantel, Clementine ein schwarzes Minikleid, Strumpfhose und pinke Hausschuhe. Ein kurzer Clip zeigt die drei Frauen im angeregten Gespräch im Backstage-Bereich. Dabei fällt auf: Tochter Clementine ist ihrer berühmten Mutter quasi aus dem Gesicht geschnitten.

Bereits kurz nach der Show hatte Claudia Schiffer einen Schnappschuss von der Afterparty geteilt, auf dem Clementine ebenfalls zu sehen ist. "Afterparty in Versace-Blau mit Edward Enninful, Donatella Versace, Clementine Vaughn", schrieb sie dazu. Auf dem Foto posieren das Model und seine Tochter gemeinsam mit dem ehemaligen Chefredakteur der britischen "Vogue" und der italienischen Modedesignerin.

Wird Clementine Vaughn auch Model?

Der "Vogue" verriet Claudia Schiffer im September, dass es die erste Fashionshow für Clementine ist. "Clemmy sieht sich zum ersten Mal eine Modenschau an, es ist einer ihrer ersten Kontakte mit der Modebranche und sie ist äußerst aufgeregt", so Schiffer. Ob die 18-Jährige wohl auch selbst bald über den Laufsteg schreitet? 2022 ergatterte die damals 17-Jährige immerhin bereits einen Modeljob an der Seite ihrer Mutter. Die beiden posierten für Fotos der Marke Réalisation Par.

Clementine Vaughn kam im November 2004 als zweites Kind von Claudia Schiffer und Ehemann Matthew Vaughn (52) zur Welt. Das Model und der britische Filmproduzent heirateten 2002 und haben einen im Januar 2003 geborenen Sohn namens Caspar sowie die 2010 geborene Tochter Cosima. Die Familie wohnt im Londoner Stadtteil Notting Hill.