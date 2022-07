In einem denkwürdigen Instagram-Video hat der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel mitgeteilt, seine Karriere noch in diesem Jahr beenden zu wollen.

Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel (35) wird zum Ende der laufenden Saison seine Karriere überraschend beenden. Das teilte er in einem Videobeitrag auf Instagram mit und lieferte in dem Clip auch die Gründe für seine Entscheidung: "Ich liebe diesen Sport. Er war im Zentrum meines Lebens, seit ich denken kann. Aber es gibt mein Leben auf der Strecke und mein Leben neben der Strecke. Rennfahrer zu sein, war nie meine einzige Identität."

Er sei eben nicht nur Rennfahrer, sondern auch "Sebastian. Vater von drei Kindern und Mann einer wundervollen Frau." Als Perfektionist gehe seine Profession mehr denn je "mit einem hohen Zeitaufwand" einher. "Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen möchte. Die Energie, die es braucht, um mit dem Auto als auch dem Team eins zu werden, erfordert Konzentration und Anstrengung." Dieses Maß an Aufopferung für den Sport sowie ein "guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen."

Kinder statt Karriere

Mit seiner Ehefrau Hann hat Vettel drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Die will er "aufwachsen sehen, ihnen meine Werte weitergeben, ihnen zuhören und mich nicht mehr verabschieden müssen."

Gleichzeit bringe die Karriere als Formel-1-Fahrer "Dinge hervor, die mir nicht mehr gefallen. [...] Reden reicht nicht mehr aus und wir können es uns nicht leisten zu warten. Es gibt keine Alternative. Das Rennen hat bereits begonnen." Vettel hat sein Video mit dem Hashtag "There Is Still A Race To Win" versehen, auf seiner Homepage macht er sich seit geraumer Zeit schon gegen den Klimawandel und für Nachhaltigkeit stark.

Beispielloser Werdegang

Auch der aktuelle Rennstall des bislang jüngsten Weltmeisters, Aston Martin, teilte Vettels Entscheidung auf Instagram mit. Zu einer Bilderreihe von Vettel heißt es in dem Post unter anderem: "Sebastian Vettel wird am Ende der Saison 2022 seine Formel-1-Laufbahn und damit eine der größten Karrieren, die es in der Geschichte des Sports gab, beenden."

2010 wurde Vettel mit gerade einmal 23 Jahren zum bis dato jüngsten Formel-1-Weltmeister der Geschichte. In den darauffolgenden drei Jahren schaffte er es, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen - ein Kunststück, das bislang nur drei Fahrer neben ihm geschafft haben.