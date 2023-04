Der Headliner-Auftritt von Frank Ocean am vergangenen Coachella-Wochenende lief alles andere als geplant. Die zweite Show hat der Musiker nun abgesagt - aus gesundheitlichen Gründen.

Frank Ocean (35) hat seine zweite Coachella-Performance abgesagt, nachdem seine erste am vergangenen Wochenende nicht besonders gut angekommen war. Seinen Platz nehmen nun Blink-182 ein.

Bei dem Headliner-Auftritt auf dem berühmten Musikfestival vergangenes Wochenende handelte es sich um den ersten Auftritt von Frank Ocean seit sechs Jahren. Viele Fans waren nach der Performance aber überwiegend enttäuscht und verwirrt.

Zwei Brüche und eine Verstauchung

Die nächste Show, die am kommenden Wochenende hätte stattfinden sollen, wurde nun abgesagt. Ein Sprecher sagte dem "Rolling Stone", dass die Performance wegen einer Beinverletzung des Musikers gecancelt wurde. Demnach dürfe er nach ärztlichem Rat wegen zweier Brüche und einer Verstauchung im linken Bein nicht mehr auftreten.

Die Show am vergangenen Wochenende startete mit einer Stunde Verspätung und lief angeblich alles andere als geplant ab. Berichten zufolge wollte Frank Ocean eigentlich auf einer eigens designten Eisbahn mit 100 Skatern auftreten, was wenige Stunden vorher aufgrund seiner Verletzung verworfen wurde. Der Sänger selbst äußerte sich mit den Worten: "Es war chaotisch. Im Chaos liegt etwas Schönes. Es ist nicht das, was ich zeigen wollte, aber ich genieße es, da draußen zu sein, und bis bald."