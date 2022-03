Der Comedian und Schauspieler Dave Coulier spricht offen über seine Alkoholprobleme. Auf Instagram erklärt der "Full House"-Star, dass er Alkoholiker, aber bereits seit zwei Jahren trocken sei.

Offene Worte des "Full House"-Stars Dave Coulier (62). In einem Instagram-Beitrag beichtet der Schauspieler und Comedian seine Alkoholsucht: "Ich bin ein Säufer. Ja. Ein Alkoholiker." Seit dem 1. Januar 2020 sei er aber trocken. Zuvor habe er das Trinken geliebt, der Alkohol habe ihn jedoch nicht zurück geliebt. Deshalb sei es für ihn und sein Umfeld besser gewesen, damit aufzuhören.

"Ich beschloss, eine Entscheidung für mein eigenes Wohlergehen, für meine Familie und für die Menschen um mich herum zu treffen, die ich so sehr liebe", schreibt Coulier weiter. Der Entzug sei für ihn sowohl mental als auch physisch eine große Herausforderung gewesen. Seine Frau und Freunde, die ebenfalls alkoholabhängig gewesen seien, hätten ihn dabei jedoch unterstützt.

Große Liebeserklärung an seine Frau

Zu seinem Outing postete er zudem ein Bild, das ihn mit einem blutigen Gesicht zeigt. Demnach sei er betrunken auf einer Steintreppe gestürzt, tagelang habe er sich nach dem Unfall schlecht gefühlt. Wenn er trank, habe er Menschen auf Partys zum Lachen bringen können, bis diese umgefallen seien. Er sei auch immer der Letzte gewesen, wenn er mit seinen Freunden ein Bier trinken war. Doch damit sei jetzt Schluss und sein Leben nun "unglaublich".

"Der Himmel ist blauer, mein Herz ist nicht mehr verschlossen, und ich genieße es mehr als je zuvor, Menschen zum Lachen zu bringen, bis sie umfallen", so Coulier. An seine Frau richtete er zum Abschluss liebevolle Worte: "Danke Melissa, dass du an meiner Seite bist. Ich liebe dich."

Coulier spielte in der Kultsitcom "Full House" (1987-1995) den Komiker Joey Gladstone. Auf für die Neuauflage "Fuller House" schlüpfte er wieder in diese Rolle.