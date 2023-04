Schwindelanfälle nach einer Bronchitis, Tourette, Angstzustände und das Hochstapler-Syndrom: Lewis Capaldi leidet gerade an diversen physischen und psychischen Problemen. Das besonders Fatale daran: Das Musikmachen verschlimmert seine Gebrechen.

Lewis Capaldi (26) fürchtet, dass er aufgrund verschiedener physischer und psychischer Probleme bald seine Karriere beenden muss. "Ich hasse Übertreibungen, aber es ist eine sehr reale Möglichkeit, dass ich die Musik an den Nagel hängen muss", erklärte er im Gespräch mit der "Sunday Times".

Schwindelanfälle durch Bündel an Ursachen

Zuletzt erwischte den Singer-Songwriter eine Bronchitis. Im März 2023 verschob er daraufhin mehrere Konzerte, darunter Gigs in München und Stuttgart. Wohl ausgelöst durch die Bronchitis, litt er an starken Schwindelanfällen. Capaldi musste deshalb sogar den schottischen Gesundheitsdienst NHS 24 anrufen, der sich außerhalb der Öffnungszeiten von Ärzten um Patienten kümmert. "Ich wollte hören, dass mit mir nichts furchtbar Schlimmes passiert".

Den Schwindel erklärt sich der Schotte mit einer Mischung aus verschiedenen Auslösern. Neben der Bronchitis sei er an einer Ohrenentzündung erkrankt gewesen und habe ein Medikament gegen Angstzustände abgesetzt.

Psychische Probleme werden durch Musik verstärkt

Überhaupt machen Capaldi seine psychischen Probleme stärker zu schaffen als die physischen. Neben den erwähnten Angstzuständen leidet er am Hochstapler-Syndrom. Dabei glauben Menschen, dass sie Erfolge nicht verdient hätten und bald als Betrüger entlarvt werden.

Das Fatale an Capaldis psychischen Symptomen: Sie werden durch das Musikmachen verstärkt. "Ansonsten kann es mir monatelang gut gehen", sagte er der "Sunday Times". "Es ist also eine merkwürdige Situation", so Capaldi weiter. Im Moment ist der Kompromiss es wert. Aber wenn es zu einem Punkt kommt, an dem ich mir selbst irreparablen Schaden zufüge, werde ich aufhören".

Anders als viele Kollegen leide Lewis Capaldi aber nicht unter seinem Ruhm. "Berühmt zu sein, ist einfach. Du bist unterwegs und die Leute grüßen dich. Was ist daran so schwer?", fragte er lachend. Ihn mache eher der Druck fertig, die "Mammuttouren" und die Erwartungen, denen er ausgesetzt sei. "Das ist sicherlich für jeden angstauslösend, ganz zu schweigen von einem großen Hypochonder wie mir".

Tourettesyndrom: Ticks werden immer schlimmer

Im Herbst 2022 machte Lewis Capaldi öffentlich, dass bei ihm das Tourettesyndrom diagnostiziert wurde. Die Ticks, die bei dieser Erkrankung des Nervensystems hervorbrechen, werden auf der Bühne immer schlimmer. "Ich versuche, das in den Griff zu bekommen. Wenn ich das nicht schaffe, bin ich am Arsch", so der Sänger. Besser werde es, wenn er Gitarre spiele. Aber ich hasse es, Gitarre zu spielen."

Lewis Capaldis neues Album "Broken By Desire To Be Heavenly Sent" soll am 19. Mai 2023 erscheinen.