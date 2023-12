Wirbel um Patti Smith: Die "Because the Night"-Sängerin musste während ihrer Italien-Tournee wegen einer plötzlichen Krankheit ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nun gibt es aber Entwarnung - Smith konnte die Klinik in Bologna wieder verlassen.

Patti Smith (76) befindet sich nach ihrem Krankenaufenthalt in Bologna offenbar wieder auf dem Wege der Besserung. Wie die "Los Angeles Times" berichtet, konnte die Sängerin die Klinik am Mittwoch wieder verlassen. Zuvor musste ihr für den 12. Dezember geplantes Konzert aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden. Auch weitere Auftritte fallen erstmal aus.

"In einem guten Gesundheitszustand"

Die als "Godmother of Punk" bekannte Singer-Songwriterin konnte nach einem Tag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Das teilte die örtliche Gesundheitsbehörde von Bologna der "Los Angeles Times" zufolge mit. Patti Smith sei "nach einer kurzen Beobachtungszeit in der Notaufnahme" wieder entlassen worden und befinde sich "in einem guten Gesundheitszustand". Das Ärzteteam erklärte zudem, dass die Künstlerin nach einer "angemessenen Ruhezeit" wieder auf die Bühne zurückkehren könne. Die Zeitung veröffentlichte auch ein Bild der Sängerin, das sie lachend mit Klinikmitarbeitern zeigt.

Die Sängerin war inmitten ihrer Italien-Tournee am Dienstag plötzlich erkrankt. Eigentlich hätte sie an dem Abend im Theater Duse in Bologna auftreten sollen. In einer Mitteilung auf Instagram erklärte das Theater: "Mit großem Bedauern teilen wir dem Publikum mit, dass das Konzert von Patti Smith aufgrund einer plötzlichen Erkrankung der Künstlerin nicht stattfinden kann." Welche gesundheitlichen Umstände genau zum Krankenhausaufenthalt geführt haben, ist bislang nicht bekannt. Am Mittwoch, ihrem Krankenhausentlassungstag, meldete sie sich aber bereits wieder mit einem Instagram-Posting und erinnerte an den Geburtstag des im Januar verstorbenen Sängers Tom Verlaine, der am 13. Dezember 74 Jahre alt geworden wäre.

Patti Smith ist seit Tagen auf Tour durch Italien. So trat sie bereits in Modena, Neapel, Pescara und Ancona auf. Ihr bislang letzter Auftritt fand am 11. Dezember im Dom von Siena statt. Nicht nur das Konzert in Bologna entfällt, auch ihre bevorstehenden Auftritte in Venedig und Mailand wurden abgesagt. Ob die Termine nachgeholt werden, ist noch unklar.