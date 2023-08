Harald Glööckler ist nach dem Ehe-Aus mit Dieter Schroth offenbar doch noch nicht bereit für eine neue Beziehung. Der Designer äußert sich nun klar und deutlich zu seinem aktuellen Beziehungsstatus.

Kein neues Liebesglück für Harald Glööckler (58)? Der Modedesigner hatte sich in den vergangenen Monaten oft in der Begleitung des CDU-Politikers Marc-Eric Lehmann (26) gezeigt. "Marc ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Wir pflegen eine sehr liebevolle Beziehung", schwärmte der 58-Jährige. Doch das Glück schien nur von kurzer Dauer. Zu seinem aktuellen Beziehungsstatus hat Glööckler nun gegenüber der "Bild"-Zeitung klare Worte gefunden.

Harald Glööckler ist "Stand heute" Single

"Marc und ich verstehen uns weiterhin sehr gut. Aber ich habe in den letzten Wochen festgestellt, dass ich nach 35 Jahren Beziehung einfach noch nicht wieder bereit bin, mich zu binden", erklärt der 58-Jährige. Lehmann habe ihm nach der Trennung von seinem Noch-Ehemann Dieter Schroth (74) "das Gefühl gegeben, nicht allein zu sein" und ihm gezeigt, dass er wieder glücklich sein könne. Dafür werde er ihm immer dankbar sein. "Aber Stand heute bin ich Single", stellt Glööckler klar. "Ganz abgesehen davon ist ein Leben an meiner Seite sicher auch nicht einfach."

Marc-Eric Lehmann widmet sich seiner politischen Arbeit

Auch der Nachwuchspolitiker selbst äußerte sich zu der Zeit an der Seite des Designers: "Die letzten Wochen waren intensiv. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was es bedeutet, der Mann neben Harald Glööckler zu sein - vor allem was die mediale Aufmerksamkeit betrifft." Das sei in seiner Partei nicht überall gut angekommen, so Lehmann. Dennoch sei er Glööckler dankbar für die Erfahrung. "Ich möchte mich jetzt erst mal wieder verstärkt meiner politischen Arbeit widmen und bin mir sicher, dass Harald und ich Freunde bleiben werden. Auch wenn aus uns kein Paar geworden ist."

In seiner Doku "Harald Glööckler sucht das Glück" (mittwochs, 20.15 Uhr auf RTLzwei) ist unter anderem eine gemeinsame Reise der beiden Männer nach Las Vegas zu sehen. Die Dokusoap gewährt viele Einblicke in den extravaganten Alltag des Designers.