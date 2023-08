Sind Rihanna und ihr Partner, der Rapper A$AP Rocky, schon seit knapp drei Wochen Eltern eines zweiten gemeinsamen Kindes? Sogar das Geschlecht und ein wichtiges Detail zum Babynamen sollen bereits bekannt sein.

Die zweite Schwangerschaft hatte Superstar Rihanna (35) noch auf denkbar spektakuläre Art und Weise enthüllt: vor einem gigantischen Millionenpublikum beim vergangenen Super Bowl. Die Geburt hingegen scheinen die Sängerin und der Vater des Kindes, Rapper A$AP Rocky (34), privater gehalten zu haben. Die US-amerikanische Klatschseite "TMZ" jedenfalls will aus dem Umfeld der beiden Stars, die seit 2020 offiziell ein Paar sind, in Erfahrung gebracht haben, dass das zweite gemeinsame Kind längst auf der Welt sei.

Sogar das genaue Geburtsdatum sei demnach bekannt - bereits am 3. August habe Kind Nummer zwei das Licht der Welt in Los Angeles erblickt. Weiter heißt es, dass es sich bei dem Baby um einen Jungen handeln würde und immerhin schon feststehe, dass der Name des Jungen mit einem "R" beginnt. Weder Rihanna noch A$AP Rocky haben bislang jedoch über Social Media Hinweise auf die Geburt gegeben, geschweige denn Details zu Babygeschlecht oder Namen verraten.

Die ersten Bilder erst in einem halben Jahr?

Realistisch erscheinen die von "TMZ" berichteten Eckdaten zur Geburt allemal. Ihr Babybauch-Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowl trug sich am 13. Februar dieses Jahres zu. Der kolportierte Geburtstermin knapp sechs Monate später kommt folglich hin. Und auch der Babyname - beginnend mit dem Buchstaben "R" - ergibt Sinn: Rihanna und Rocky nannten ihren ersten Sohn, der im Mai des vergangenen Jahres zur Welt kam, RZA Athelston Mayers.

Sollte Rihanna bei ihrem zweiten Kind jedoch ähnlich vorgehen wie bei dem ersten, so müssten sich ihre Fans noch eine ganze Weile auf erste Bilder gedulden. So sehr sie ihre Schwangerschaft zelebrierte, so privat hielt sie daraufhin für eine ganze Weile ihre Mutterfreuden. Erst über ein halbes Jahr nach der Geburt hatte die Sängerin erste Aufnahmen vom kleinen RZA geteilt.