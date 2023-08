Seit über einer Woche zelebrieren Heidi Klum und Tom Kaulitz das vierte Jubiläum ihrer Ehe auf Capri. Mittendrin: Klums drei Kinder Lou, Johan und Henry.

Wenn es um ihre drei jüngsten Kinder geht, achtet Model und "GNTM"-Moderatorin Heidi Klum (50) nach wie vor sehr darauf, das Trio aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Hin und wieder gewährt sie jedoch kurze Einblicke in das Familienleben mit Lou (13), Johan (16) und Henry (17), die allesamt aus ihrer Ehe mit dem britischen Sänger Seal (60) stammen. Und so tummeln sich neben zahlreichen Glücksmomenten mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (33) gerade auch diverse Schnappschüsse mit ihren Kids auf Instagram.

Der Anlass hierzu ist denkbar traumhaft: Klum und Kaulitz befinden sich schon seit 3. August auf Capri und senden ihren Followern mehrmals täglich sonnige Grüße. Das Paar feiert dort seinen Hochzeitstag ausgiebig und aus gutem Grund - vor genau vier Jahren, am 3. August 2019, hatten die beiden mit einer imposanten Feier vor Ort ihre Eheschließung zelebriert.

Familienglück aus der Rückenansicht

Auf einem der Bilder ist zu sehen, wie Klum nebst Ehemann, ihrer Mutter Erna und den drei Kindern eine Bustour unternimmt, kommentiert hat sie diesen Moment lediglich mit dem Wort "Glück" und zahlreichen Herz-Emojis. Einzig das Topmodel grinst bei der Aufnahme in die Kamera. Wie bei allen anderen neuen Bildern und Videos ist sie bedacht darauf, dass die Gesichter ihrer drei Kinder nicht zu sehen sind.

So auch bei einem Foto vor malerischer Kulisse, bei dem Klum zwei ihrer Kinder an der Hand hält und mit ihnen aufs Meer hinausblickt. In einer Instagram-Story teilte sie zudem ein Video, in dem Tom Kaulitz und ihr Nachwuchs beherzt ins Wasser springen - mit dem Rücken zur Kamera, versteht sich.

Bei all der Urlaubsfreude denkt Klum aber auch an ihre älteste Tochter Leni Klum (19), die, statt die Sonne auf Capri zu genießen, offenbar gerade weiter ihre eigene Karriere als Model vorantreibt. In ihrer Instagram-Story teilte die stolze Mutter jedenfalls mehrere Bilder ihrer Tochter, die jüngst in Zusammenarbeit mit der Edelmarke Dior und der Zeitschrift "Elle" entstanden sind.