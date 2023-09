Wenn George und Amal Clooney zu einer Preisverleihung laden, ist richtig was los: Bei den Albie Awards in New York versammelte sich alles, was im Showbusiness Rang und Namen hat. Heidi Klum machte dabei mit ihrem Kleid und einem vertrauten Auftritt mit Sofia Vergara von sich reden.

Da hat Heidi Klum (50) den prominenten Gastgebern George (62) und Amal Clooney (45) fast die Schau gestohlen: Das Model zog in einem funkelnden Traumkleid bei der Verleihung der Albie Awards alle Blicke auf sich. Und als sie dann auch noch ihrer Kollegin Sofia Vergara (51) einen Kuss auf die Wange drückte, gab es für die Fotografen kein Halten mehr.

Das sollte man über Heidi wissen:

Die wenigsten wissen, dass Heidi Klum einen Halbbruder hat, der 1964 geboren wurde und aus einer früheren Beziehung ihrer Mutter Erna Klum stammt, die übrigens ausgebildete Friseurin ist.

Neben ihren Modelprojekten war Heidi Klum schon einige Male in bekannten Filmen und Serien zu sehen, meistens spielte sie dabei sich selbst.

So stand sie etwa in jeweils einer Folge von "Sex and the City", "Malcolm mittendrin", "How I Met Your Mother" oder "Desperate Housewives" vor der Kamera. Aber auch in den Filmen "Der Teufel trägt Prada" (2006) und "Ocean's 8" (2018) hatte sie Cameo-Auftritte.

Geboren wurde Heidi Klum am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach, wo sie auch aufwuchs und ihr Abitur machte.

Nachdem ihre Modelkarriere 1992 durch den Sieg eines Wettbewerbs in der RTL-Show "Gottschalk Late Night" ins Rollen gekommen war, zog sie es in die Vereinigten Staaten von Amerika.

Seit 1993 lebt Klum in den USA, seit ein paar Jahren wohnt sie mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz und ihren vier Kindern in einer Villa in Los Angeles.

Seit 2008 besitzt Klum deshalb auch parallel die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.

Klum ist eine leidenschaftliche Sammlerin von Matroschkapuppen. Sie hat eine umfangreiche Sammlung dieser traditionellen russischen Puppen.

Ihre Liebe zum deutschen Essen ist aufgrund ihrer neuen Wahlheimat allerdings nie abgeklungen. Klöße, Schweinshaxe, Kartoffelsalat und Würstchen zählen nach wie vor zu Klums Leibgerichten

Zudem hat sie eine besondere Vorliebe für Käse. Heidi Klum hat in Interviews erwähnt, dass sie Käse in allen Variationen liebt und gerne damit experimentiert.

Im Jahr 2004 veröffentlichte Heidi Klum ihr erstes Musikalbum mit dem Titel "Heidi Klum". Obwohl es kommerziell nicht besonders erfolgreich war, bewies sie damit ihre Vielseitigkeit.

"Manche Leute tun seltsame Dinge", sagte Heidi Klum Anfang 2022, als sie bei US-Talkmasterin Ellen DeGeneres zu Gast war und darüber sprach, dass ihr Agent ihre beiden Beine versichert habe - und zwar für zwei Millionen Euro.

Da sie als Kind in Glasscherben gefallen sei, sei ihr linkes Bein wegen einer Narbe am Knie etwa 200.000 Euro weniger wert als ihr rechtes.

Sie hat eine Vielzahl von Spitznamen, darunter "The Body" und "The Queen of Halloween".

Heidi Klum ist nicht nur in der Modewelt aktiv, sondern hat auch als Schauspielerin in einigen Filmen und Fernsehserien mitgewirkt, darunter "Zoolander" und "Desperate Housewives".

Vor ihrer Modelkarriere hatte Heidi Klum den Traum, Tierärztin zu werden.

Heidi Klum und Sofia Vergara zeigten sich sehr vertraut

Die Albie Awards werden von der "Clooney Foundation For Justice" verliehen. Damit werden "mutige Verteidiger der Gerechtigkeit, die für ihre Taten einem großen Risiko ausgesetzt sind" ausgezeichnet. Der Preis wurde nach Richter Albie Sachs benannt, einem international bekannten Juristen aus Südafrika, der wegen seines Engagements gegen das Apartheidregime ins Gefängnis und dann ins Exil geschickt wurde. In diesem Jahr wurden die Awards zum zweiten Mal verliehen. Zu der Gala in der New York Public Library am Donnerstag (28. September) kamen viele Prominente.

Heidi Klum hatte dafür ein funkelndes Kleid im Meerjungfrauenstil mit einer glamourösen Schleppe gewählt. Zu der schwarz-creme-farbenen Robe setzten ihre knallroten Fingernägel einen Akzent. Vor der Kamera schlang sie ihre Arme um Vergara und küsste sie auf die Wange. Sofia Vergara postete Bilder von dem Event, die sie ebenfalls Seite an Seite mit ihrer "America's Got Talent"-Kollegin Heidi Klum zeigen. Auch ein Video von Alicia Keys' (42) Auftritt am Piano ist dabei zu sehen.

Die Clooneys versammelten viele Stars in New York

Wie Heidi Klum und Sofia Vergara, die einen glitzernden Jumpsuit trug, wählte auch Gastgeberin Amal Clooney ein funkelndes Outfit. Sie zeigte sich in einem weißen, paillettenbesetzten Kleid mit einer kleinen Schleppe. Zahlreiche weitere Hollywood-Stars nahmen an dem Abend teil, so etwa der Ex-James-Bond-Darsteller Daniel Craig (55) und seine Ehefrau Rachel Weisz (53), Julianne Moore (62), Scarlett Johansson (38), Anne Hathaway (40), "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig (40), Designerin Donatella Versace (68) sowie die Models Cindy Crawford (57) und Kate Moss (49).