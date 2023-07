Tony Bennett ist tot. Die US-amerikanische Jazz-Legende ist am heutigen Freitag in New York verstorben. Der Sänger, der zuletzt unter anderem mit Lady Gaga zusammengearbeitet hat, wurde 96 Jahre alt.

Die Musikwelt trauert um einen Großen. Tony Bennett (1926-2023), einer der populärsten Sänger der USA, ist tot. Das bestätigte seine Sprecherin Sylvia Weiner der "New York Times". Bennett starb demnach am heutigen 21. Juli im Alter von 96 Jahren in New York City.

Tony Bennett war an Alzheimer erkrankt

"Tony Bennett, am 3. August 1926 als Anthony Dominick Benedetto in Astoria, Queens, geboren, ist heute in seiner Heimatstadt New York City im Alter von 96 Jahren verstorben", heißt es in einem Statement, das dem US-Magazin "People" vorliegt. Und weiter: "Der geliebte Sänger, bei dem 2016 Alzheimer diagnostiziert wurde, hinterlässt seine Ehefrau, Susan Benedetto, seine beiden Söhne, Danny und Dae Bennett, seine Töchter Johanna Bennett und Antonia Bennett sowie neun Enkelkinder."

Anfang 2021 machte Bennetts Familie öffentlich, dass der Sänger an Alzheimer erkrankt war. Die Erkrankung war rund fünf Jahre zuvor diagnostiziert worden. Die Krankheit war in den folgenden Jahren immer weiter vorangeschritten.

19 Grammys für Tony Bennett

Der Jazzsänger und Entertainer fing bereits als Junge an zu singen und wurde während seiner langen Karriere mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Sein Debütalbum "Because Of You" veröffentlichte er im Jahr 1952, unzählige weitere Studioalben sollten folgen - darunter unter anderem auch zwei Alben mit Lady Gaga (37), "Cheek to Cheek" und "Love for Sale".

Erstmals landete Bennett mit der Platte "I Left My Heart in San Francisco" (1962), auf der sich auch der gleichnamige Hit befindet, in den Top Five der Billboard 200 - den US-Charts. Für das Album bekam er zudem seine ersten Grammys. Alleine den prestigeträchtigen Award konnte er in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt 19 Mal gewinnen, 41 Mal war er nominiert.