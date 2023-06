Mit einem rührenden Instagram-Posting hat Johnny Depp seinem verstorbenen Freund Jeff Beck zum Geburtstag gratuliert. Der Rockmusiker wäre 79 Jahre alt geworden.

Johnny Depp (60) hat an den Geburtstag seines verstorbenen Freundes Jeff Beck (1944-2023) erinnert. Der Rockmusiker wäre am 24. Juni 79 Jahre alt geworden. Er starb am 10. Januar an einer bakteriellen Meningitis.

"Du bist bei mir, immer"

Mit einem gemeinsamen Schnappschuss und rührenden Worten meldete sich Depp in einem Instagram-Post. Er schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag, mein liebster Bruder Jeff. Du bist bei mir, immer. Du bist alles!" Er schickte zudem "ewige Liebe" und "Verehrung" an seinen Kumpel, der vor fünf Monaten im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Das Bild zeigt die beiden beim Schrauben an einem Auto - offensichtlich eine weitere gemeinsame Leidenschaft neben der Musik.

Erst im vergangenen Monat hatte Johnny Depp seinen Musikerkollegen Jeff Beck mit zwei Tributkonzerten in London gewürdigt. Gemeinsam mit Rockgrößen wie Eric Clapton (78), Rod Stewart (78) und Ron Wood (76) trat der Schauspieler und Hobbygitarrist in der Londoner Royal Albert Hall auf. Dabei trug er eine weiße Jeansjacke mit Becks Gesicht auf dem Rücken.

Depp war dem von der Zeitschrift "Rolling Stone" zum fünftbesten Gitarristen aller Zeiten gekürten Musiker eng verbunden. "Die beiden hatten eine sehr enge Freundschaft, sie standen sich extrem nahe und wurden vergangenen Sommer noch engere Freunde, als sie gemeinsam auf Tour waren", sagte nach Becks Tod eine Quelle dem "People"-Magazin. Der Schauspieler soll seinen Kumpel noch am Sterbebett besucht haben. Der Gesundheitszustand des Gitarristen hatte sich Anfang des Jahres rapide verschlechtert. Depp soll wegen des Verlustes seines Freundes "am Boden zerstört" gewesen sein.

Im Sommer 2022 brachten sie ein Album heraus

Im Juli 2022 hatten sie ein gemeinsames Album mit dem Titel "18" sowie ein offizielles Musikvideo zur Single "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr" veröffentlicht. Im Sommer hatte das Duo zudem einige gemeinsame Auftritte, darunter auch in mehreren deutschen Städten. Depp sagte damals über die Zusammenarbeit mit dem achtfachen Grammy-Gewinner: "Es ist eine außerordentliche Ehre, mit Jeff zu spielen und Musik zu schreiben, einem der ganz Großen und jemand, den ich jetzt meinen Bruder nennen darf." Auch die Rocklegende lobte den Hollywoodstar: "So einen kreativen Partner wie ihn habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ich hoffe nur, dass die Leute ihn als Musiker ernst nehmen, denn es ist für manche Leute schwer zu akzeptieren, dass Johnny Depp Rock'n'Roll singen kann."