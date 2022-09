Ist Johnny Depp mit seiner ehemaligen Anwältin fest liiert? US-Medien rudern nach ersten Spekulationen etwas zurück: Zwar würden sich die beiden schon seit längerem daten, eine ernste Beziehung sei es aber nicht.

Die Gerüchte über das Liebesleben von Hollywood-Star Johnny Depp (59) überschlagen sich seit Monaten. Neuestes Gerücht: Er soll mit einer seiner ehemaligen Anwältinnen eine Beziehung führen und in festen Händen sein. Doch US-Medien rudern jetzt zurück - zumindest ein wenig. So vermeldet etwa das Promiportal "TMZ", dass die Liaison zwischen Depp und der Juristin wahrscheinlich nicht in etwas Ernstes münden würde. Das liege dem Bericht zufolge vor allem an dem Schauspieler, der derzeit keine echte Beziehung wünscht.

Die Juristin soll zwar sogar ihre Familie in Großbritannien für zwei Monate verlassen haben, um näher bei Depp zu sein, doch eine exklusive Partnerschaft liege nicht vor. Die 38-Jährige hat zwei Kinder und einen Ehemann, von dem sie sich allerdings schon vor längerer Zeit getrennt habe. Während Depp den Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard in Virginia führte, sei die Anwältin rein privat an seiner Seite gewesen, nicht beruflich - wie zunächst vermutet.