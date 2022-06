Die beliebte Nachrichtensprecherin Judith Rakers gab ihren 241.000 Followern auf Instagram ein Rätsel auf. Mit einem Fotos, das sie vor einem Meereshintergrund und untergehender Sonne zeigt, fragte sie: "Wo bin ich? Any ideas? 😁". Damit war das Spiel eröffnet, die Follower ließen sich auf das Rätsel ein und reagierten promt.

Rakers als Reise-Reporterin unterwegs

Bereits im vergangenen Jahr ließ die 46-Jährige ihre Follower um ihren Aufenthaltsort rätseln. Und das hat einen besonderen Grund: Für das Doku-Format „Wunderschön“ im WDR ist Judith Rakers auch in diesem Jahr wieder unterwegs und auf der Suche nach den schönsten Reisezielen. Um welchen Ort es sich in der aktuellen Dokufolge handelt, verriet Rakers erst nach und nach durch kleine Hinweise. Auf ihrem ersten Bild heißt es: "hinter mir seht ihr ein Meer, das tagsüber türkis leuchtet…".

Jeden Tag postete die Moderatorin ein weiteres Bild mit neuen Hinweisen. Es folgten Aufnahmen mit landestypischen Gerichten. Dazu schrieb sie: "Neuer Hinweis: das isst man hier so… 😋 Die ganz typischen Sachen habe ich mal weg gelassen. Sonst ist es zu einfach ;-) Einige von Euch lagen schon gestern richtig…". Weitere Bilder zeigten Rakers vor einer bunten Hausfassade, was manche Nutzer auf Italien tippen ließ. Judith Rakers verriet: "Nächster Hinweis: wenn ihr nicht nur auf diese wunderschönen Rosen, sondern auch auf das Haus links achtet… auf dem kleinen Foto-Ausschnitt seht ihr sehr typische und traditionelle Elemente des Baustils hier… Es handelt sich um ein Bergdorf…"

Mit ihrem letzten Hinweis "Ziemlich warm hier ;-) Sehr ihr die Quelle, die aus dem Baum kommt? Wenn man daraus trinkt, heiratet man jemanden aus diesem Dorf… So heißt es…" kamen bereits die ersten richtigen Vermutungen, um welchen Ort es sich dabei handeln könnte.

Nach vier Tagen erraten: Fans lagen richtig

Gestern folgte dann des Rätsels Lösung. Freudig postete die Nachrichtensprecherin ein Bild von sich mit den Worten: "Ihr seid toll!!! Und habt es erraten!! Ich habe in Griechenland gedreht. In der Region Chalkidiki, die man auch die „Karibik“ Europas nennen könnte. Weniger bekannt als die typischen griechischen Inseln, aber WUNDERSCHÖN."

Zu sehen sind die schönen TV-Aufnahmen in Griechenland allerdings erst am 28. August. Dann senden der WDR und NDR "Wunderschön" in Spielfilmlänge um 20.15 Uhr.