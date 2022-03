Jessica Biel feierte am Donnerstag ihren 40. Geburtstag. Ihr Ehemann, Justin Timberlake, veröffentlichte zur Feier des Tages einen ungewöhnlichen Schnappschuss des Paares.

Jessica Biel feierte am Donnerstag einen besonderen Geburtstag: Die Schauspielerin wurde 40. Ihr Ehemann Justin Timberlake (41) gratuliert ausgefallen auf Instagram. Ein verrücktes Selfie zeigt das Paar in extravaganten Looks.

Timberlake trägt zu einem bunten Hawaiihemd eine überdimensionale rote Sonnenbrille und Sonnenhut. Jessica Biel ist hingegen mit hellblauer Kurzhaarperücke, pinker Sonnenbrille und passendem Lippenstift kaum wiederzuerkennen. Zu dem ungewöhnlichen Foto schreibt der Sänger einfach nur: "MOOD: 40 AF" (zu Deutsch in etwa: "Stimmung: Verdammt 40").

In seiner Instagram-Story wird der Sänger aber noch einmal etwas ausführlicher. "Egal, ob wir auf der Couch liegen, du mir im Gym in den Arsch trittst oder wir uns für irrwitzige Kostümpartys verkleiden - du lässt es alles gut aussehen", erklärt Timberlake. "Ich liebe dich und ich feiere dich jeden Tag." Zudem postet er dazu drei Herz-Emojis.

Jessica Biel feierte mit ihren "liebsten Jungs auf dem Planeten"

Biel meldet sich ebenfalls bei Instagram zu Wort. Zu einer Reihe von Fotos zusammen mit ihren Söhnen und ihrem Ehemann kommentiert sie: "Ich erinnere mich an meine vergangenen Geburtstage zurück und an all die großartigen, die Justin und ich alleine verbracht haben." Nun feiere sie ihren 40. Geburtstag mit Kuchen, Ballons und "meinen anderen beiden liebsten Jungs auf dem Planeten", schreibt sie weiter. Neben einem Foto eines Geburtstagskuchens mit der Aufschrift "Wir lieben dich, Mom" veröffentlichte sie auch ein Bild eines Geburtstags-Banners im Namen ihrer Söhne Phineas und Silas.

Biel und Timberlake sind seit 2007 ein Paar. 2012 folgte die romantische Hochzeit und 2015 kam der ältere Sohn Silas zur Welt. Die Geburt von Phineas im Sommer 2020 gab Justin Timberlake im Januar 2021 bekannt.