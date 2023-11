Wenn David Beckham zum Training bittet, kennt der Ex-Fußballer keine halben Sachen. Das musste nun offenbar seine Frau Victoria am eigenen Leib erfahren.

Offenbar hat es gute Gründe, dass einst Mel C (49) den Spitznamen Sporty Spice verliehen bekam, während die gern edel gekleidete Victoria Beckham (49) zu Posh Spice wurde. Auf seinem offiziellen Instagram-Account machte sich nun jedenfalls David Beckham (48) über den Fitnesszustand seiner Ehefrau lustig und postete das wortwörtlich umwerfende Ergebnis eines gemeinsamen Gym-Besuchs.

Auf einem Bild zu sehen: Die völlig erschöpfte Victoria, die wie ohnmächtig auf dem Boden des Fitnessstudios liegt. David Beckhams schnippischer Kommentar zu dem sportlichen Trauerspiel: "Meine Frau ist ja nicht dramatisch oder so - aber das hier ist heute Morgen passiert." Auch die Gedanken seiner Liebsten will Becks in diesem Moment gelesen haben: "Ich will schlafen!" Auf einem zweiten Foto von der anstrengenden Session scheint sich Victoria immerhin aus eigener Kraft in die stabile Seitenlage gebracht zu haben...

Rolls-Royce statt Fahrrad

Dass der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler seine Frau hin und wieder triezt, wird nicht nur auf seinem Instagram-Kanal deutlich. Auch in seiner eigenen Netflix-Doku kam es zu einem unterhaltsamen Disput zwischen den beiden. Als Victoria darin mit ernster Miene behauptet, ihre Familie habe während ihrer Kindheit und Jugend zur "Arbeiterklasse" gehört, kann ihr Mann nicht an sich halten und ermahnt sie zwischen Tür und Angel mit den Worten: "Sei ehrlich! Mit was für einem Auto hat dich dein Vater in die Schule gefahren?" Nachdem sie zunächst herumdruckst, gibt sie schließlich zu: "Okay, in den 80er-Jahren hatte mein Vater einen Rolls-Royce."

Trotz diverser Ehekrisen, die ebenfalls in der Doku angesprochen werden, beweisen die beiden also immer wieder: Was sich liebt, das neckt sich. Seit fast 25 Jahren schreitet das Paar nun schon als Mann und Frau durchs Leben, 1999 läuteten die Hochzeitsglocken. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, die drei Söhne Brooklyn (24), Romeo (21) und Cruz (18) sowie Tochter Harper (12).