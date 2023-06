Musik-Superstar Lana Del Rey hat auf dem Glastonbury Festival einen kuriosen Auftritt hingelegt. Nach weniger als einer Stunde war ihr mit Spannung erwartetes Set vorzeitig beendet. Die Musikerin wurde von der Bühne eskortiert.

Singer-Songwriterin Lana Del Rey ("Video Games", 38) hat auf dem derzeit stattfindenden Glastonbury Festival im Südwesten Englands einen kuriosen Auftritt hingelegt. Nachdem die Sängerin rund eine halbe Stunde zu spät zu ihrem für 22:30 Uhr am Samstagabend (24. Juni) angesetzten Set erschienen war, wurde ihr um Mitternacht das Mikrofon abgedreht. Der Grund: In Glastonbury gilt eine strikte Sperrstunde. Nach 24 Uhr darf auf den großen Bühnen des Traditions-Festivals kein Sound mehr gespielt werden, wie unter anderem "Daily Mail" berichtet.

Lana Del Rey: "Meine Frisur hat so lange gedauert"

Gleich zu Beginn ihres Auftritts entschuldigte sich Del Rey für ihr Zuspätkommen. "Ich bin so verdammt spät dran, dass sie mein Set abbrechen könnten. Es tut mir leid, meine Frisur hat so lange gedauert", erklärte der Musik-Star dem anwesenden Publikum. Während ihres laufenden Gigs holte Del Rey dann noch eine Stylistin auf die Bühne, die weiter an ihrer Frisur arbeitete, und kündigte zudem an, durch ihre Performance "eilen" zu wollen.

Doch es half alles nichts. Nach weniger als einer Stunde und bei mindestens sechs noch zu spielenden Songs - darunter einige ihrer größten Hits - drehten die Verantwortlichen des Glastonbury Festivals Del Rey das Mikrofon ab. Ihren 2011 veröffentlichten Hit "Video Games" ihres Major-Label-Debüts "Born to Die" sangen Del Reys Fans noch a cappella mit der Musikerin. Im Anschluss geleitete Security-Personal die 38-Jährige von der Bühne.