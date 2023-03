Madonna gibt ihren Kindern fünf "Hausregeln" auf den Weg. Dazu gehört unter anderem, anderen Menschen zuzuhören und mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Mutterschaft bezeichnet sie als "härtesten Kampf" ihres Lebens - und dass es für ihre Kinder mit ihr auch schwierig sei.

Superstar Madonna (64) zeigt ihre "Hausregeln". In einer ihrer Instagram-Storys teilte die Sängerin vor Kurzem ein Bild, auf dem sie eine Tafel in der Hand hält. Darauf zu sehen: ihre privaten Hausregeln.

Regel Nummer 1 lautet "Lächle". "Sei glücklich" ist Regel Nummer 2. Regel 3 ist "Höre anderen zu". Nummer 4 besagt "sei freundlich" und Regel 5 ist schließlich "Sei zufrieden mit dem, was du hast".

Madonna als Mutter eine Herausforderung für ihre Kinder

Erst im Januar hatte Madonna in dem Magazin "Vanity Fair" über ihr Leben als Mutter gesprochen. In dem Interview, dass nur in den Ländern Italien, Frankreich und Spanien erschienen ist, gesteht sie etwa, dass das Leben ihrer Kinder mit ihr als Mutter sicher "eine Herausforderung" sei.

Tochter Lourdes Leon (25) kann ein Lied davon singen. "Meine Mutter ist so ein Kontrollfreak, sie hat mich mein ganzes Leben lang kontrolliert", sagte sie 2021 in einem Gespräch im "Interview Magazine". Madonna lege darüber hinaus großen Wert darauf, ihre Kinder nicht allzu sehr zu verwöhnen.

Mutterschaft als "härtester Kampf"

Auch für Madonna selbst ist das Leben als Mutter schwierig, "der härteste Kampf". "Noch heute kämpfe ich damit, zu verstehen, wie ich eine Mutter sein und meinen Job machen kann", sagte sie gegenüber "Vanity Fair".

"Wer auch immer Sie sind, Kinder zu haben und sie zu erziehen ist ein Kunstwerk", fuhr sie fort. "Niemand gibt dir eine Gebrauchsanweisung. Man muss aus Fehlern lernen. Es ist ein Beruf, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Und er ist anstrengend, denn es gibt nie Ruhe".

Madonna hat fünf Kinder. Nach Lourdes kam Sohn Rocco (22) auf die Welt. Dazu kommen drei Adoptivkinder: Mercy James (17) und die zehnjährigen Zwillinge Stelle und Estere.