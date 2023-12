Laura Lynch ist tot. Das Gründungsmitglied der Country-Band Dixie Chicks ist im Alter von 65 Jahren nach einem Autounfall in Texas gestorben.

Laura Lynch, frühere Sängerin und Bassistin der Dixie Chicks, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wie das US-Magazin "People" unter Berufung auf Behörden berichtet, starb das Gründungsmitglied der Country-Band am Freitag bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Autobahn im Hudspeth County im US-Bundesstaat Texas. Lynch wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Die Musikerin wurde 65 Jahre alt.

"Strahlendes Licht"

Die mit mehreren Grammys ausgezeichnete Country-Band The Chicks, wie Dixie Chicks heute heißt, veröffentlichte ein Statement bei Instagram: "Wir sind schockiert und traurig über den Tod von Laura Lynch, einem Gründungsmitglied von The Chicks. Die Zeit, die wir mit ihr verbracht haben, um gemeinsam zu musizieren, zu lachen und zu reisen, hat einen besonderen Platz in unseren Herzen." Sie sei maßgeblich am frühen Erfolg der Band beteiligt gewesen und ihre unbestreitbaren Talente hätten dazu beigetragen, "dass wir nicht nur an Straßenecken auftraten, sondern auf Bühnen in ganz Texas und im Mittleren Westen". Lynch sei ein strahlendes Licht gewesen, "ihre ansteckende Energie und ihr Humor gaben der Band in ihren frühen Tagen ihren Glanz".

Die Band Dixie Chicks wurde 1989 in Dallas gegründet. Lynch, die mit Robin Lynn Macy (65) und den Schwestern Martie (54) und Emily Erwin (51) zur Original-Besetzung gehörte, nahm drei Alben mit der Band auf. Robin Lynn Macy verließ die Band 1992, drei Jahre später stieg auch Laura Lynch aus. Heute ist neben den Schwestern Martie Maguire und Emily Strayer auch Natalie Maines (49) mit dabei. 2020 änderte das Trio den Bandnamen zu The Chicks, offenbar um "Dixie" als alten Südstaaten-Begriff zu vermeiden.