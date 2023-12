Nach sieben Jahren Beziehung gehen Popstar Mariah Carey und ihr Partner Bryan Tanaka in Zukunft getrennte Wege. Das hat der Tänzer mit einem emotionalen Instagram-Post bestätigt.

Schon seit Wochen hielten sich Gerüchte, nun hat Mariah Careys (54) langjähriger Partner Bryan Tanaka (40) das Liebes-Aus des Paares auf Instagram bestätigt. Der Tänzer, der die "All I Want for Christmas Is You"-Interpretin einst durch seine Arbeit kennengelernt hatte, schreibt in dem sozialen Netzwerk: "Mit gemischten Gefühlen teile ich dieses persönliche Update bezüglich meiner freundschaftlichen Trennung von Mariah Carey nach sieben außergewöhnlichen Jahren zusammen."

Entscheidung gemeinsam getroffen

Tanaka erklärt weiter, dass das Paar die Entscheidung, sich zu trennen, gemeinsam getroffen habe. Die ehemaligen Liebenden würden auch weiterhin "tiefen Respekt" füreinander empfinden. Weiter spricht der Tänzer von "einem überwältigenden Gefühl der Dankbarkeit für die unschätzbare Zeit", die er an der Seite der Sängerin verbringen durfte. Die Erinnerungen an die zurückliegenden Jahre werde er "für immer in seinem Herzen behalten".

Mariah Carey feiert Weihnachten alleine mit ihren Kindern

Mariah Carey lernte Bryan Tanaka im Jahr 2006 während einer ihrer Tourneen kennen, an der der Tänzer teilnahm. Doch erst zehn Jahre später wurde aus der beruflichen Verbindung Liebe. Seitdem waren Carey und Tanaka stets gemeinsam auf Tournee. Trennungsgerüchte kamen auf, als Tanaka bei der aktuellen "Merry Christmas One and All!"-Tour der Sängerin erstmals nicht mehr als Tänzer in Careys Show auftrat. Auch der letzte gemeinsame Instagram-Post des Paares datiert aus dem März 2023.

Mariah Carey hat bislang noch kein Statement in dieser Sache abgegeben. Ihrem offiziellen Instagram-Kanal ist zu entnehmen, dass sie die Weihnachtstage mit ihren Kindern Moroccan (12) und Monroe (12) im Schnee verbrachte. Die Zwillinge teilt sie mit US-Comedian Nick Cannon (43), mit dem Carey vor ihrer Beziehung mit Tanaka von 2008 bis 2016 verheiratet war.