Nach Verlobungsgerüchten erfolgte im Mai die Trennung. Jetzt sollen Cher und Alexander Edwards ihre Romanze wieder aufleben lassen. In Beverly Hills wurden sie nun händchenhaltend beim Verlassen eines Restaurants abgelichtet.

Hat die Musik-Ikone Cher (77) ihre Liebesbeziehung mit dem Produzenten Alexander "AE" Edwards (37) wieder aufleben lassen? "Page Six", das Klatschportal der "New York Post", veröffentlichte jetzt Bilder, auf denen die beiden händchenhaltend beim Verlassen des Promi-Restaurants Funke in Beverly Hills abgelichtet wurden. Cher und Edwards waren dort gemeinsam mit dem kolumbianischen Sänger J Balvin (38), dessen Freundin, das Model Valentina Ferrer (29) und Rapper Tyga (33) beim Dinner.

Von anwesenden Journalisten zum Beziehungsstatus gefragt, antwortete Edwards nur mit einem Lächeln. Gemeinsam stiegen sie in einen wartenden SUV und tuschelten anschließend lachend auf der Rückbank. Nach ersten Verlobungsgerüchten aufgrund eines auffälligen Rings am Finger von Cher im Frühjahr 2023 folgte im Mai das angebliche Liebesaus. Ein Freund des Paares berichtete damals der "Us Weeky", dass die beiden sich bereits "vor ein paar Wochen" getrennt hätten.

Seit spätestens November 2022 sollen Cher und Edwards ein Paar gewesen sein. Damals wurden sie ebenfalls händchenhaltend in Los Angeles zum ersten Mal gesichtet. Ein Insider sagte nach der Trennung, dass die beiden zwar nie verlobt waren, die Beziehung allerdings "ernst" gewesen sei. Insgesamt soll ihre Liaison sechs Monate angedauert haben.

Alexander Edwards: Skandalvergangenheit mit Amber Rose

Alexander Edwards, der auch AE genannte wird, hat einen dreijährigen Sohn mit Model Amber Rose (39). Die Beziehung endete 2021, da AE Rose mit mindestens zwölf Frauen betrogen haben soll.

Cher war zweimal verheiratet. Von 1964 bis 1975 war sie mit Sonny Bono (1935-1998) liiert, mit dem sie den heute 54-jährigen Sohn Chaz Bono bekam. Von 1975 bis 1979 war sie mit Gregg Allman (1947-2017) verheiratet. Zu ihren prominenten Ex-Lovern zählen unter anderem Tom Cruise (61) und Val Kilmer (63).