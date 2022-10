Vor mehr als 20 Jahren haben Brendan Fraser und Elizabeth Hurley in der Komödie "Teuflisch" zusammen gespielt, jetzt sahen sich die beiden wieder. Hurley hat nur liebe Worte für ihren Kollegen.

In der Komödie "Teuflisch" hat Brendan Fraser (53) vor mehr als 20 Jahren Teufelin Elizabeth Hurley (57) seine Seele verkauft. Am Montag haben sich der Schauspieler und seine Kollegin wieder getroffen, wie Hurley jetzt mit einem Foto auf Instagram verrät.

Anlass war ein Screening von Frasers neuem Film "The Whale" in London. Das Wiedersehen löste wohl auch in Hurley nostalgische Gefühle aus. Sie teilte mehrere Bilder ihres gemeinsamen Films, das Titelbild und ein neues Foto, das nach dem Screening entstanden ist.

Darauf posieren die zwei eng zusammenstehend, Elizabeth im glitzernden, langen Abendkleid, Brendan im grauen Anzug mit blauem Hemd, beide mit einem breiten Grinsen.

"Einer der nettesten Männer der Welt"

"Wie aufregend, meinen alten Freund Brendan Fraser zu treffen und seinen brillanten neuen Film 'The Whale' zu sehen. Brendan ist einer der nettesten Männer der Welt", schwärmt Hurley in der Bildunterschrift. "Ich habe die besten Erinnerungen an die Dreharbeiten zu 'Teuflisch' [...]. Er ist ausgezeichnet in 'The Whale'".

Zu dem Screening wurde Hurley laut des US-Magazins "People" auch von ihrem Sohn Damian (20) begleitet. Das Model und seine Mutter posierten ebenfalls für mehrere Fotos. Weitere Gäste waren demnach etwa "Stranger Things"-Star Joseph Quinn (28) und Oliver Jackson-Cohen (35) aus "The Invisible Man".