Marvel-Star Jonathan Majors sieht sich derzeit mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Seine Anwältin teilte nun mit, es gebe klare Beweise für seine Unschuld - und einen Zeugen.

Hat Marvel-Star Jonathan Majors (33) eine Frau angegriffen? Diese Frage wird bald vor Gericht verhandelt. Und vielleicht noch mehr: Wie "Variety" berichtet, soll es noch mehr mutmaßliche Missbrauchsopfer geben, die mit der Staatsanwaltschaft kooperieren.

Laut der Anwältin des Schauspielers, Priya Chaudhry, ist Majors aber unschuldig. Gegenüber "TMZ" sagte sie: "Jonathan Majors ist unschuldig und hat niemanden missbraucht. Wir haben dem Bezirksstaatsanwalt unwiderlegbare Beweise vorgelegt, dass die Anklagen falsch sind."

Fahrer sagt für Majors aus

Demnach hat der Schauspieler einen Zeugen, der für ihn spricht. Der Fahrer, der Majors und seine jetzige Ex-Freundin in der angeblichen Tatnacht gefahren haben soll, will demnach für Majors aussagen. Laut der Gerichtsdokumente soll der Fahrer bezeugen können, was im März zwischen dem Schauspieler und der Frau passiert sei. Demnach soll er gesehen haben, dass die Frau Majors angriff, "während sie versuchte, sein Telefon zu stehlen". Sie soll Majors "geschlagen, gekratzt und angegriffen" haben, bis dieser den Fahrer bat, das Auto anzuhalten, damit er aussteigen konnte, was dieser auch tat. Darüber hinaus wird der Fahrer aussagen, dass Majors das mutmaßliche Opfer "zu keiner Zeit in irgendeiner Weise geschlagen oder auch nur die Stimme erhoben" habe.

Angeblich sagte die Frau der Polizei, sie habe sich während der Auseinandersetzung einen gebrochenen Finger und eine Platzwunde hinter dem Ohr zugezogen. Laut Chaudhry gibt es Beweise dafür, dass es sich dabei um eine "vollständige Lüge" handle. Dafür legt die Anwältin Videobeweise vor, in denen die Frau in einem Club feiert und ihre angeblich verletzte Hand scheinbar ohne Schmerzen benutzt. Zudem soll sie Majors nach dem Vorfall im Auto noch geschrieben haben, wobei sie in keinem Text eine mögliche körperliche Verletzung erwähnt.

Zur Aussage gedrängt?

Nach der Partynacht war die Frau wieder zu dem Schauspieler gefahren, wo er sie gegen Mittag des nächsten Tages fand und den Notruf verständigte, da sie nach eigener Aussage Schlaftabletten genommen und sich in sein Bett übergeben hatte. In dem Dokument behauptet Chaudhry, dass Body-Cam-Aufnahmen zeigen, wie die Polizei die Frau befragt und "sie eindeutig dazu drängt, zu sagen, dass Mr. Majors sie an der Kehle gepackt hat".

Nach den Vorwürfen des mutmaßlichen Opfers vor einigen Wochen hat Majors bereits Konsequenzen zu spüren bekommen. Das US-Branchenblatt "Deadline" berichtete kürzlich, dass die Künstleragentur Entertainment 360 ihre Zusammenarbeit mit dem aufstrebenden Superstar beendet haben soll. Bereits einige Wochen zuvor war Majors auch von seiner PR-Firma gefeuert worden.