Mike Nussbaum ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Der Schauspieler übernahm unter anderem eine Rolle in "Men in Black".

Mike Nussbaum (1923-2023) ist eine Woche vor seinem 100. Geburtstag gestorben. Der Schauspielstar starb am vergangenen Samstag (23. Dezember) eines natürlichen Todes in seinem Zuhause in Chicago, wie seine Tochter laut "Deadline" bestätigte.

Nussbaum begann seine Karriere in den 1950er-Jahren am Theater. Später stieg er auch ins Filmbusiness ein und übernahm unter anderem Rollen in "Fatal Attraction" (1987), "Field of Dreams" (1989) oder in der Science-Fiction-Komödie "Men in Black" (1997). Darin spielte er Gentle Rosenberg, einen arquilianischen Prinzen und Hüter der Arquilianischen Galaxie.

Künstler und Familienmensch

Nussbaum war bis zuletzt als Schauspieler tätig und eine feste Größe in der Chicagoer Theaterlandschaft. Von der Theater-Gewerkschaft Actors' Equity Association wurde er als ältester professioneller Schauspieler der Vereinigten Staaten anerkannt. "Er ist in Chicago geboren und aufgewachsen, seine Frau war hier und seine Kinder auch, und das war ihm sehr wichtig", sagte Nussbaums Freund B.J. Jones, Direktor des Northlight Theatre in Chicago, dem Sender ABC. "Mike war sowohl ein engagierter Familienmensch als auch ein Künstler, und ich glaube, das hat seine Kunst geprägt." Obwohl er in New York und Los Angeles gearbeitet habe, sei er immer wieder in seine Heimatstadt zurückgekehrt.