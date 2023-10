Wenn sich ein Schauspieler nicht mehr daran erinnern kann, in einem Film mitgespielt zu haben, ist wohl etwas schiefgelaufen. John Stamos ist es so ergangen.

John Stamos (60) hat früher so viel getrunken, dass er unter anderem den Dreh zu "My Big Fat Greek Wedding 2" vergessen hat. Offenbar konnte sich der Schauspieler nicht mehr erinnern, am Set der Komödie, die 2016 ins Kino kam, gewesen zu sein.

Stamos, der inzwischen dem Alkohol abgeschworen hat, sprach bei einem Auftritt in der "Howard Stern Show" über sein früheres Problem mit Alkohol. Der "Full House"-Star war im Jahr 2015 wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen worden. Er gab zu, dass der Alkohol sich damals auch auf sein Gedächtnis ausgewirkt habe. Nach dem Zusammenstoß mit der Polizei habe er ans Set zurück müssen, um die Dreharbeiten zu der Komödie von 2016 abzuschließen.

John Stamos: Seine Familie schickte ihn auf Entzug

Er sagte, er sei gerade mit Rita Wilson (65) und Nia Vardalos (61) unterwegs gewesen und ihm sei klar geworden, dass er vergessen habe, dass sie am Tag nach der Festnahme sagten: "Oh, du musst nach Toronto, du bist in 'My Big Fat Greek Wedding 2'", erinnerte sich Stamos in dem Interview. "Ich fragte mich: Was? Ich kann mich nicht erinnern, an diesem Set gewesen zu sein."

Als Stamos den Film abgedreht hatte, warteten bereits enge Freunde und Familie zu Hause auf ihn, um sicherzustellen, dass er die Hilfe bekam, die er brauchte. Seine Schwestern und seine Agenten sagten: "Okay! Es ist Zeit", so Stamos. "Es war nicht einmal eine Intervention, es war eher wie: 'Wir haben deine Koffer gepackt, du gehst'."

John Stamos hat seit acht Jahren keinen Alkohol getrunken

Stamos erzählte weiter, dass er deswegen nicht böse gewesen sei. Er habe sich anschließend 30 Tage lang in einer Klinik behandeln lassen. "Das ist es. Ich habe seit acht Jahren nichts mehr getrunken."

Der Schauspieler, der gerade seine Autobiografie "If You Would Have Told Me" veröffentlichte, spielte von 1987 bis 1995 die Rolle des Jesse in der Sitcom "Full House". Die Serie machte ihn international bekannt. Von 2015 bis 2019 wurde im Auftrag von Netflix mit "Fuller House" eine Fortsetzung produziert, in der Stamos ebenfalls mitwirkte.

Privat hat Stamos ebenfalls sein Glück gefunden: Der 60-jährige ist Vater eines fünfjährigen Sohnes namens Billy, den er mit seiner Frau Caitlin McHugh (37) teilt. Das Paar ist seit 2018 verheiratet.