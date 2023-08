Robbie Williams hat in den letzten Monaten stark an Gewicht verloren. Nun möchte der Sänger seinem idealen Körperbild offenbar noch näher kommen und ist "wirklich guten" plastischen Schönheitseingriffen gegenüber nicht abgeneigt.

Robbie Williams (49) hat vor Kurzem offen darüber gesprochen, wie er mit seinem eigenen Körperbild zu kämpfen hat. Der Sänger hat in den vergangenen Monaten stark abgenommen. Auf Instagram sprach der Brite Mitte Juli öffentlich über seine Dysmorphophobie, nachdem seine Fans auf der sozialen Online-Plattform Sorgen zu seinem Gesundheitszustand geäußert hatten. Menschen, die davon betroffen sind, beschäftigen sich mit vermeintlichen Makeln ihres Körpers und leiden an einer gestörten Wahrnehmung des eigenen Körperbilds.

Robbie Williams ist ein Fan von guter plastischer Chirurgie

In einem aktuellen Interview mit der britischen Zeitung "The Sun" offenbarte Williams nun, dass er offenbar trotz des enormen Gewichtsverlusts immer noch nicht mit seiner äußeren Erscheinung zufrieden ist. Demnach ist der Popstar offenbar nicht abgeneigt, mithilfe von plastischer Chirurgie Schönheitseingriffe vornehmen zu lassen, um seinem Idealbild noch näherzukommen.

"Jeder sieht Schönheitsoperationen als etwas Schlechtes an und sagt 'Gott nein, mach das nicht'", wird Robbie Williams zitiert. "Aber niemand sieht gute plastische Chirurgie, weil sie nicht erkannt wird", führt er weiter aus. Die meisten Menschen in seiner Branche hätten sich einer "wirklich guten plastischen Chirurgie" unterzogen. Auch er selbst spielt mit dem Gedanken, mithilfe eines Eingriffs optisch nachzuhelfen: "Ich möchte eine Faltenunterspritzung, da es so aussieht, als hätte ich hohle Augen."

Robbie Williams' Hautpflege-Geheimnis

Doch trotz seiner Offenheit für Schönheitseingriffe scheint Robbie Williams den alternativen Weg ohne eine künstliche Behandlung immer noch vorzuziehen. Für seine Hautpflege schwört er auf das Beauty-Geheimnis von Marilyn Monroe (1926-1962): Er benutze nur Vaseline. "Wenn ich die Wahl hätte, mir eine Nadel ins Auge zu stechen oder eine Ladung Vaseline aufzutragen, würde ich mich sicher für Letzteres entscheiden."

Er hat zudem bereits die Erfahrung gemacht, dass man manchmal gegen den Lauf des Älterwerdens einfach nicht ankommt. Er sei bereits zweimal für eine Haartransplantation abgelehnt worden, berichtet Robbie Williams weiter. "Ich war bei zwei Menschen, um zu sehen, ob sie mir helfen können, mein Haar mithilfe meiner Rückenhaare zu verdichten, aber anscheinend ist mein Haar zu dünn, um noch mehr zu ernten. Es ist, wie es ist."