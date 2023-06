Papst Franziskus (86) hat die Klinik wieder verlassen. Und das scheinbar richtig gut gelaunt. Lächelnd winkte er vom Beifahrersitz aus den Wartenden zu, als er vom Krankenhaus Policlinico Gemelli in Rom aus zurück zum Vatikan gefahren wurde.

"Nach seiner Entlassung aus dem Gemelli-Krankenhaus besuchte Papst Franziskus kurz die Basilika Santa Maria Maggiore, wo er vor der Marienikone Salus Populi Romani 'Heil des römischen Volkes' betete", twitterte "Vatikan News" und zeigte zwei Fotos, die den Papst im Rollstuhl von hinten in der Kirche zeigen.

Following his discharge from Gemelli hospital, Pope Francis stopped briefly at the Basilica of Saint Mary Major, where he spent some time in prayer before the Icon of Mary, Salus Populi Romani “Salvation of the Roman People” pic.twitter.com/q16S7mnrdR