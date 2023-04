Das Schauspielerpaar Justin Long und Kate Bosworth hat seine Verlobung offiziell bestätigt. So romantisch lief der Heiratsantrag ab.

Schauspieler Justin Long (44, "Er steht einfach nicht auf dich") und Schauspielerin Kate Bosworth (40) haben sich verlobt. Die Neuigkeit verrieten die beiden am Dienstag in der Episode von Longs "Life Is Short"-Podcast, in der Bosworth gemeinsam mit Long und seinem Bruder, Schauspieler Christian Long (41), auftrat.

Das Leben machte der Planung einen Strich durch die Rechnung

Offenbar wollte er schon an ihrem Geburtstag im Januar um ihre Hand anhalten, doch dazu kam es nicht. Stattdessen sei sein sorgfältig ausgearbeiteter Plan in etwas völlig anderes, "aber noch viel Schöneres" umgeschlagen, so Long. "Ich hatte etwas Besonderes um deinen [Kates] Geburtstag herum geplant und etwa einen Monat davor" habe sich das Leben "ziemlich drastisch, ohne jede Vorwarnung" verändert, erklärt der Schauspieler. "Es war ein Moment, in dem es sich einfach so natürlich anfühlte. Es fühlte sich zutiefst verbunden mit dem an, was wir gerade durchmachten. Eine echte Lebensveränderung, und so kam es auf eine sehr organische Weise heraus."

Bosworth bestätigte: "Wir hatten gerade eine wirklich harte Zeit hinter uns und wir hatten mit einer Therapeutin gesprochen, die uns einen wirklich guten Rat gab: Achtet darauf, dass ihr dem anderen ziemlich regelmäßig sagt, was ihr braucht, oder fragt den anderen, was er braucht." Weiter sagte sie: "Ich erinnere mich, dass ich nicht allzu viele Morgen nach dieser Therapiesitzung aufwachte und Justin ansah, ihn anlächelte und sagte: 'Was brauchst du?'", erzählte die Schauspielerin. Daraufhin habe er sie angesehen und gesagt: "Mein Leben mit dir zu verbringen." Nach einigem Hin und Her habe er dann gesagt: "Nein, ich meine, ich möchte wirklich mein Leben mit dir verbringen", fügte sie hinzu und er ergänzte: "Es war einfach ... die Worte kamen einfach so natürlich heraus." "Ich fand, es war der romantischste und ehrlichste und liebevollste Antrag", fasste die künftige Braut zusammen.

Bekanntgabe auch auf Social Media

Inzwischen hat Kate Bosworth die Verlobung auch auf ihrem Instagram-Kanal bekannt gegeben. Zu einer Reihe von Fotos, die die Verliebtheit des Pärchens dokumentieren, schrieb sie unter anderem: "Diese Dinge sind komisch zu verkünden. Wie macht man das richtig?" Später heißt es: "Wenn das Leben kurz ist, finde denjenigen, der dir endlosen Frieden und radikales Staunen bringt. Justin Long, ich bin so dankbar, dass du es bist."

Warum die beiden die Geschichte ihres Antrags überhaupt öffentlich machen wollten, dazu erklärten sie im Podcast: "Ich glaube, wir haben uns beide dazu entschlossen, das hier zu erzählen, weil wir wahrscheinlich danach gefragt werden würden. Dann haben wir uns überlegt, wie wir so darüber reden können, dass wir uns am besten fühlen".

Erste Liebesgerüchte im Frühjahr 2021

Im vergangenen Monat sorgte das Paar bei einem Auftritt auf der Vanity Fair Oscar Party für Verlobungsgerüchte. Die ersten Berichte über eine Beziehung zwischen den beiden kamen im Frühjahr 2021 auf, nachdem sie sich bei einem Filmprojekt in Arkansas kennengelernt und sich auf Anhieb gut verstanden hatten.