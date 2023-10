Oliver und Amira Pocher sind keine Podcast-Partner mehr. Aufgrund eines Vertrauensverlusts beendete Oliver Pocher die gemeinsame Podcast-Reise. Doch auch nach dem Ende von "Die Pochers!" geht es weiter.

Erst gestern (24. Oktober) erklärte Comedian Oliver Pocher (45) den gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" mit Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) einseitig für beendet. In einem Instagram-Post schrieb der 45-Jährige: "Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und dem dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich. Damit endet unser Podcast mit einer letzten voraufgezeichneten Folge vom 11. September am kommenden Freitag."

Bleiben Oliver und Amira Pocher einzeln bei Podimo?

Der bei der Podcast-App Podimo erschienene Podcast "Die Pochers!" ist damit Geschichte. Oliver Pocher steht demzufolge zunächst ohne eigene Podcast-Sendung da, während Amira Pocher bei RTL+ ihren eigenen Podcast "Hey Amira" betreibt, in dem sie mit Experten über verschiedene Themen wie Kindererziehung und Familie, Fitness oder Beauty spricht. Doch auch nach dem Ende ihres gemeinsamen Podcasts "Die Pochers!" werden Oliver und Amira wohl dem Anbieter Podimo treu bleiben.

Denn Podimo Deutschland gab seinerseits am heutigen Mittwoch (25. Oktober) in einer Instagram-Story unter der Überschrift "Die Pochers! Update" bekannt: "Da uns viele Anfragen erreichen: Wir sind mit Amira und Olli im vertrauensvollen Austausch und können euch versichern, dass beide Teil der Podimo-Familie bleiben werden."

Konkret scheinen diese Pläne allerdings gegenwärtig noch nicht zu sein. So heißt es vonseiten Podimos weiter: "Wie genau das aussehen wird, darüber werden wir euch in den kommenden Tagen informieren!"

Oliver Pocher erhält Zuspruch , Amira Pocher löscht gemeinsame Instagram-Historie

Unter seinem Instagram-Post, mit dem er das Ende des Podcasts "Die Pochers!" verkündete, erhielt Oliver Pocher in der Zwischenzeit viel Zuspruch von prominenter Seite. So kommentierte etwa Komiker-Kollege Luke Mockridge (34) die Ankündigung des Podcast-Endes mit den Worten "Was immer du brauchst" und postete dazu das Emoji eines Mannes, der die Hand hebt.

Auch die Schauspielerin Mariella Ahrens (54), Entertainer Julian F.M. Stoeckel (36), Reality-TV-Star Sam Dylan (32) sowie die Schauspieler Raúl Richter (36) und Bela Klentze (35) hinterließen Oliver Pocher in dem sozialen Netzwerk Aufmunterungsversuche. Letztgenannter Star schrieb: "Ich fühle mit dir, Bruder".

Amira Pocher ist in der Zwischenzeit ebenfalls auf Instagram aktiv geworden. Sie löschte fast alle Fotos, die sie mit ihrem Noch-Ehemann zeigten, und entfernte darüber hinaus Einträge mit Oliver Pocher. Zudem entfolgte sie ihm demonstrativ in dem sozialen Netzwerk. Von der Trennung von Oliver und Amira Pocher haben Fans des Paares wohl noch nicht das letzte Wort gehört.