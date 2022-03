2019 ist Sängerin Marie Fredriksson gestorben und mit ihr das Duo Roxette. Nun wagt Gitarrist Per Gessle, der die meisten Songs der Band geschrieben hat, ein Comeback als Trio mit zwei neuen Sängerinnen.

Neustart für eine Kultband: Per Gessle (63) hat das Projekt PG Roxette ins Leben gerufen. Gessle bildete zusammen mit der 2019 verstorbenen Sängerin Marie Fredriksson das Duo Roxette und schrieb mit Songs wie "It Must Have Been Love" oder "Listen To Your Heart" in den Neunzigern Musikgeschichte.

Nun soll das Projekt wieder aufleben. Auf Facebook teilte der Musiker mit: "Eine Ära ist vorbei. Eine andere ist geboren." Er werde das Abenteuer, das er mit Fredriksson vor über 35 Jahren begonnen hat, weiterführen. Geplant sind demnach ein neues Album und eine Tour.

An era is over. Another one is born. With the birth of PG Roxette, Per Gessle will continue the adventure he and Marie... Posted by Per Gessle on Tuesday, March 22, 2022

Das ehemalige Duo wird zum Trio

Im Dezember 2019 war Marie Fredriksson an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Es sei unmöglich, sie zu ersetzen, stellte Per klar. "Aber das war auch niemals meine Absicht." Zwei Sängerinnen machen das Duo stattdessen nun zum Trio. "Beide sind seit Jahren im inneren Zirkel von Roxette", heißt es. Dabei handelt es sich um Helena Josefsson (44) und Dea Norberg (48). Beide sind Profis auf ihrem Gebiet und standen auch schon jahrelang als Backround-Sängerinnen bei Roxette am Mikro.

Über den Prozess, der zu dieser Entscheidung geführt hat, schrieb er: "Ich möchte das Vermächtnis von Roxette am Leben erhalten. Ich habe fast jeden Song geschrieben, den Roxette im Laufe der Jahre aufgenommen hat, und sie bedeuten mir die Welt. Daher halte ich diese Entscheidung für richtig. Ich bin so stolz auf diese Arbeit und ich liebe es, mit diesen Menschen zu arbeiten."

Das neue Album soll Mitte September herauskommen, eine erste Single bereits Ende Mai. Bei einer eventuell anschließenden Tour soll sowohl neues PG Roxette- als auch altes Roxette-Material gespielt werden.