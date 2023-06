© Carlos Tischler/Eyepix/INSTARima/Cover Images



…Hollywoodstar Dwayne Johnson wuchs mit einer depressiven Mutter, litt später selbst an der Erkrankung: “Ich wollte nichts mehr machen oder nirgends mehr hingehen. Ich habe ständig geweint“, erklärte er. Erst nach jahrelangen Problemen und nach seiner ersten Scheidung begriff er, was mit ihm los war und lernte, dass es wichtig ist, mit anderen darüber zu sprechen. Auch wenn es schwerfällt, wer selbst unter Depressionen leidet, sollte sich von anderen helfen lassen und sich überwinden, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Unter https://www.deutsche-depressionshilfe.de findet sich weitere Informationen und Ansprechpartner.