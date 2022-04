Diese Promi-Frauen sind Dauersingles

© Billy Bennight/AdMedia/ImageCollect



Ihre Paraderolle Charlotte York in "Sex and the City" und "...And Just Like That" ist hoffnungslose Romantikerin und Beziehungsfan. Kristin Davis ist hingegen überzeugter Dauersingle. 2021 gab sie zu: Sie wäre auch "absolut zufrieden", wenn sie nie heiraten würde.