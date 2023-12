Diese prominenten Todesfälle sorgten 2023 für Trauer

© imago images/ZUMA Press



Der Schlagzeuger Robbie Bachman starb am 12. Januar im Alter von 69 Jahren. Seine Rockband Bachman-Turner Overdrive schaffte es zwischen 1973 und 1976 mit fünf Alben in die Top 40 der Charts und sechs Singles in die US-Top-40-Single-Charts, unter anderem mit dem Song "You Ain't Seen Nothing Yet".