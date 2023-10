© imago/ZUMA Wire



Sängerin Dua Lipa (27) und der französische Regisseur Romain Gavras (42) gaben ihr Pärchen-Debüt bei den 76. Filmfestspielen von Cannes im Mai. Gavras ist unter anderem bekannt für die Regie bei Kanye Wests (46) Video "No Church in the Wild".