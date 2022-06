Diese Promis sind 2022 schon verstorben

© ©Adam Nemser-PHOTOlink.net



Um den Rockmusiker Meat Loaf trauern Fans ebenfalls. Der als Marvin Lee Aday geborene Grammy-Preisträger ist am 20. Januar im Alter von 74 Jahren gestorben. Mit der "The Rocky Horror Picture Show" und dem Hit "I'd Do Anything for Love" spielte und sang sich Meat Loaf in die Herzen der Fans.