Ob Dieters Ex Verona Pooth sich mit ihrer Familie auch bald zu den zahlreichen Promis gesellt, die auf Mallorca ein Häuschen haben? Sie würde gerne mal länger auf der Baleareninsel leben, verriet sie kürzlich in einer Instagram Story. "Der Gedanke macht sich immer breiter in meinem Kopf", schwärmte sie und kündigte an: "Ich werde darüber mal mit Franjo reden."