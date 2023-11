© BauerGriffin/INSTARimages.com/Cover Images



…und schrieb an Anas Familie gewandt: "Ich kann euch gar nicht sagen wie sehr mich das am Boden zerstört hat." Mittlerweile ist Kritik am Veranstalter laut geworden, der Bühnenaufbau soll die Luftzirkulation im Stadion behindert haben. So ist auf Aufnahmen des Abends zu sehen, wie selbst Taylor Swift auf der Bühne nach Luft schnappt. Zudem wurde kritisiert, dass die Zuschauer*innen trotz gefährlicher Temperaturen kein Wasser mit ins Stadion nehmen durften.